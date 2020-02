Coronacrisis Live | Autosalon Genève gaat niet door

Het gaat om een vrouw die bij de carnavalsviering in Gangelt op 15 februari was, waar nog meer mensen het virus hebben opgelopen. De vrouw bevindt zich momenteel in quarantaine in haar eigen huis. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen zitten ondertussen duizend mensen in quarantaine. Daar zijn 20 van de in totaal 46 Duitse gevallen vastgesteld.