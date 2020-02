Coronacrisis live | Veertien doden in Italië

Er valt voorlopig geen beslissing te verwachten over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen, de komende zomer in Tokio. Dat is althans de verwachting van topfunctionaris Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "We werken zeer nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het organisatiecomité in Japan", zegt Ryan. "Gezamenlijk proberen we dit fantastische wereldwijde evenement te beschermen. Mijn indruk is dat niemand op korte termijn beslissingen neemt over het doorgaan van de Spelen. Daar is het te vroeg voor." Eerder op de dag gaf Dick Pound van het IOC al aan dat er pas twee tot drie maanden voor het begin van het evenement over eventuele ingrepen gesproken kan worden. "Dan moet wel duidelijk zijn of de situatie voldoende onder controle is."De Olympische Spelen beginnen op 24 juli.