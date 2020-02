'Coronavirus brengt Tokio 2020 niet in het gedrang'

John Coates, hoofd van de coördinatiecommissie van het IOC, kreeg positief nieuws van de WHO.

De Wereldgezondheidorganisatie (WGO) stelt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gerust: er is geen reden om de Olympische Spelen van deze zomer af te gelasten of te verhuizen.

De Olympische Spelen vinden deze zomer van 24 juli tot en met 6 augustus plaats in de Japanse hoofdstad Tokio, op zo’n 2.400 kilometer van de Chinese stad Wuhan, het corona-epicentrum. De uitbraak van de epidemie leidde tot speculatie over het afblazen van de Spelen of een eventuele verhuizing.

Het virus leidde al tot tal van afgelastingen van sportevenementen in China, waaronder enkele olympische kwalificatietoernooien. John Coates, het hoofd van de coördinatiecommissie van het IOC, zei vrijdag 'een positief advies' te hebben gekregen van de WGO. Er zijn geen indicaties dat een afgelasting of een verhuizing van de Spelen nodig is.

Er heerst een goede coördinatie tussen het Japans Olympisch Comité en de nationale autoriteiten John Coates Voorzitter IOC-coördinatiecommissie

Het IOC heeft er vertrouwen in dat het de situatie in de hand heeft. Ook de CEO van Tokio 2020 sprak zijn vertrouwen uit voor de Spelen, nadat hij eerder deze maand bezorgd was dat het coronavirus de aanloop naar het evenement zou verstoren.

Eerste dode