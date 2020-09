‘Covid-19 maakt jaren ontwikkelingswerk ongedaan’

Bill Gates is bezorgd over de toenemende ongelijkheid door de coronacrisis.

Voor het eerst in 20 jaar is een knik waar te nemen in de vooruitgang in de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Bill Gates trekt aan de alarmbel.

De achteruitgang blijkt uit het vierde Goalkeepers-rapport van de Bill & Melinda Gates Foundation, de liefdadigheidsstichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda. Dat rapport brengt jaarlijks de evolutie in kaart naar de 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ die 193 landen in 2015 hebben afgesproken in de Verenigde Naties (VN).

‘De voorbije drie jaar konden we een geleidelijke vooruitgang vaststellen, maar dit jaar heeft Covid-19 die vooruitgang gestopt en zelfs teruggeduwd’, zegt Gates.

Een van de meest dramatische gevolgen van de coronacrisis is dat de dekking van vaccinatieprogramma’s weer op het niveau zit van begin jaren 90, omdat veel doelgroepen tijdens de coronacrisis niet bereikt kunnen worden. ‘In 25 weken is de wereld 25 jaar in de tijd teruggegooid’, aldus Gates. Het gevaar bestaat dat sommige gevaarlijke ziektes, zoals de mazelen, weer uitbreiding nemen.

Ongelijkheid

De pandemie heeft een disproportioneel grote impact op vrouwen en op raciale en etnische minderheden.

Gates maakt zich ook zorgen dat de coronacrisis de ongelijkheid in de wereld weer doet toenemen, zowel tussen arme en rijke landen als tussen bevolkingsgroepen in landen. ‘De crisis treft iedereen, maar arme landen kunnen niet zoveel geld spenderen aan de bestrijding van de economische gevolgen als rijkere. De pandemie heeft ook een disproportioneel grote impact op vrouwen en op raciale en etnische minderheden’, klinkt het.

Toch kunnen de ergste gevolgen vermeden worden als de komende maanden actie ondernomen wordt, zegt Gates. Hij roept opnieuw op tot meer internationale samenwerking in de snelle productie en distributie van een vaccin tegen Covid-19, waarvoor zijn stichting ook al tientallen miljoenen dollars vrijmaakte.

Egoïstisch

Als de rijke landen de eerste 2 miljard doses zelf opkopen in plaats van ze eerlijk te verdelen, kunnen bijna dubbel zoveel mensen overlijden aan Covid-19.

De stichting liet Northeastern University uitrekenen dat een ‘egoïstische’ aanpak vele tientallen miljoenen extra doden kan kosten. ‘Als de rijke landen de eerste 2 miljard doses zelf opkopen in plaats van ze eerlijk te verdelen, kunnen bijna dubbel zoveel mensen overlijden aan Covid-19.’

Gates is wel hoopvol dat de pandemie snel overwonnen kan worden. ‘Ik ben er zeker van dat veel vaccins succesvol zullen zijn en dat een aantal al begin volgend jaar klaar zijn. De vraag is hoeveel we er kunnen produceren en bij de risicogroepen krijgen.’