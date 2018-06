David Criekemans: 'De Veiligheidsraad is een dinosaurus'

België mag in de VN-Veiligheidsraad meedoen aan de top van de internationale diplomatie. Maar is die Veiligheidsraad nog wel belangrijk?

Met 95 procent van de stemmen haalde België de vereiste tweederdemeerderheid om verkozen te worden als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. Voor ons land is het nu al het zesde keer, de laatste keer dateert uit 2007-2008.

Het belang van de Belgische aanwezigheid in de Veiligheidsraad lijkt vanzelfsprekend, want het gremium geldt als de absolute top van de internationale diplomatie en politiek. Dat levert prestige op. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) profileerde ons land in de campagne vooral als compromissensluiter. ‘Het zit in ons nationaal DNA om bruggen te bouwen om oplossingen te zoeken die alle partijen tevreden stellen’, ging premier Charles Michel (MR) akkoord.

Ondanks zijn bestaansreden - de wereldvrede behouden - komt er regelmatig kritiek op de Veiligheidsraad. Zo zou de samenstelling van de permanente leden de huidige politieke en economische verhoudingen niet meer reflecteren. ‘De Veiligheidsraad is inderdaad een dinosaurus die stamt uit de geopolitieke tijden na de Tweede Wereldoorlog’, zegt David Criekemans, hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Bemiddeling

De VS zien extra permanente leden als een verwatering van hun macht David Criekemans Professor internationale politiek

‘Landen als Japan en India claimen terecht dat ze ook aanspraak maken op een permanent lidmaatschap’, aldus Criekemans. Pogingen tot hervormingen mislukken doorgaans. ‘De VS zien extra permanente leden als een verwatering van hun macht. Bovendien zouden meer leden met vetorecht tot meer patstelling leiden’, zegt Criekemans.

Bibi Van Ginkel van het Nederlands Instituut Clingendael beaamt dat en hamert op transparantie. ‘Dat kan door meer open consultaties. Of geef belangengroepen er een platform, om zo de verbinding met het hoogste politieke niveau te maken.’

Maar die aanpak zou de kritiek dat de Veiligheidsraad niet effectief is in de bemiddeling tussen internationale grootmachten niet meteen de mond kunnen snoeren. Grote dossiers als de Syrische oorlog raken er niet opgelost.

Zelfs als de grootmachten er niet uitkomen, heeft het debat op zich een functie Bibi Van Ginkel Instituut Clingendael

Van Ginkel nuanceert. ‘Het is nog altijd een van de belangrijkste internationale instellingen, waar landen op het hoogste niveau kunnen praten en gedachten uitwisselen. Zelfs als de grootmachten er niet uitkomen, heeft het debat op zich een functie.’ Criekemans erkent dat de Veiligheidsraad zich regelmatig vastrijdt in de grote discussies, maar in andere dossiers wel goed werkt. ‘Zoals in Mali of met de HIV-crisis.’

Multilateralisme

De afgelopen maanden werd er aan de poten van het multilateralisme, het grondprincipe van de Veiligheidsraad, gezaagd. Eenzijdige politieke beslissingen lijken het handelsmerk van Amerikaans president Donald Trump, met zijn economisch protectionisme en de opgeblazen nucleaire deal met Iran. ‘We zitten momenteel in een testfase van het multilateralisme onder Trump, dat klopt. Maar dat was al begonnen onder Bush jr.’, zegt Criekemans.

Maar uit de grote geopolitieke conflicten kunnen kleine landen als België moeilijk de angel trekken, daar moeten we ons geen illusies over maken David Criekemans Professor internationale politiek

Zal België zijn zelfverklaarde rol als bruggenbouwer op dat vlak kunnen waarmaken? ‘Dat zal afhangen van de dossiers. Ik hoor bijvoorbeeld dat België achter de schermen probeert om het debat met Rusland gaande te houden. En de Franse president Emmanuel Macron wil de Europese kaart trekken in de Veiligheidsraad, nu de brexit er zit aan te komen', zegt Criekemans. ‘Maar uit de grote geopolitieke conflicten kunnen kleine landen als België moeilijk de angel trekken, daar moeten we ons geen illusies over maken.’