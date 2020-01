Davos omarmt groene strijd

De zakenwereld is meer afhankelijk van de natuur dan ze denkt, schrijft het Wereld Economisch Forum. Meer dan 44.000 miljard dollar aan waardecreatie is bedreigd.

Van onze verslaggever in Davos

Op het Wereld Economisch Forum in Davos krijgt de internationale zakenwereld de komende week de boodschap dat klimaat en natuur economische problemen zijn geworden. ‘Let C-level meet sea level’, staat op de gevel van het gelegenheidskantoor van het Amerikaanse Salesforce op de Promenade in Davos, waar deze week het WEF start. De C van C-level staat voor ‘chief’ en is businessspeak voor het topmanagement van een bedrijf.

Het is niet het enige symptoom dat de internationale bedrijfswereld meer dan ooit de groene agenda lijkt te omarmen. De voorbije week schreef een van de vast Davos-gasten Larry Fink, de CEO van Blackrock, al dat klimaatrisico investeringsrisico is geworden. In zijn brief aan alle CEO’s die met een stukje van de door Blackrock beheerde 7.400 miljard dollar werken, legde hij uit dat geen rekening houden met klimaatrisico’s neerkomt op slecht management.

DAVOS 2020 De economische, politieke en academische elite verzamelt van 21 tot 24 januari in het Zwitserse bergdorp Davos voor het 50ste Wereld Economisch Forum. Volg het WEF op de voet bij De Tijd.

Ook de door het WEF gepolste experts die de grote risico’s van de wereld oplijsten, van burgeroorlog en crashende beurzen tot ongelijkheid, besteedden de volledige top vijf aan klimaatgevaren.

Zondag publiceerde het WEF daarop haar allereerste ‘New Nature Economy’-rapport, in samenwerking met PriceWaterhouseCoopers waarin ze dieper in gaat op die milieurisico’s. Daarin concluderen ze dat de internationale bedrijfswereld veel afhankelijker is van de natuur dan tot nog toe aangenomen. Als de natuur wegkwijnt, gebeurt hetzelfde met de helft van het bruto wereldproduct, zeggen de onderzoekers. Ze vergelijken het met de beurscrash van 2008: het is een risico dat niet héél waarschijnlijk is, maar als het gebeurt zal de schade enorm zijn.

Grondstoffen

De industrieën die sterk afhankelijk zijn van de natuur, zijn goed voor vijftien procent van de wereldeconomie. Een voorbeeld is koffie, waar zestig procent van de variëteiten in gevaar zijn door klimaatopwarming, ontbossing en ziektes. De drie belangrijkste sectoren zijn de bouwsector, landbouw en de voedings- en drankenindustrie. Samen zijn die drie twee keer zo groot als de Duitse economie en ze kunnen alleen floreren dankzij gezonde landbouwgronden, proper water en een stabiel ecosysteem.

Toerisme

Ook de dienstensector is afhankelijk van natuur. Een voorbeeld zijn koraalriffen. Ze zijn goed voor 36 miljard dollar aan omzet voor toeristische bedrijven. Meer overstromingen vormen dan weer een nachtmerrie voor verzekeraars. Overstromingsgebieden hebben Amerikaanse verzekeraars tijdens orkaan Sandy in 2012 daarom naar schatting 625 miljoen dollar aan schadeclaims bespaard. Huidige overstromingsgebieden aan de kust beschermen zou hen tot 52 miljard dollar kunnen opleveren, zeggen de onderzoekers.

Woonplaats

Een wereldeconomie draait op mensen die moeten kunnen leven. Dat betekent dat de regio waarin ze wonen niet mag overstromen of opdrogen tot woestijn. In de EU is dertien procent van de economie op die manier kwetsbaar voor natuurverlies.

Regulering

De WEF-experts merken op dat er meer regulering voor natuurbehoud op komst is. Banken en verzekeraars bouwen hun financiering echter nog te vaak op vastgoed dat door die regulering misschien minder waard wordt.

Reputatieschade

Meer dan vroeger zijn bedrijven kwetsbaar voor klanten die hoge eisen stellen qua CO2-uitstoot, afvalbeheer of natuurbehoud. In de VS, het land van de hamburger, is tussen 2005 en 2014 bijvoorbeeld de consumptie van rundsvlees met 19 procent gedaald. Barilla, met 3,4 miljard euro omzet ’s werelds grootste pastamaker, besloot onder druk van klanten waar mogelijk geen palmolie meer te gebruiken.

Duurdere financiering

Omdat investeerders zoals Blackrock almaar hogere groene eisen beginnen te stellen, dreigt ook financiering duurder te worden voor wie die eisen niet haalt.

Werknemers

Natuurrampen creëren ook schade aan bedrijven omdat werknemers ziek worden. De rook van bosbranden in Indonesië heeft via ziektekosten op die manier minstens 150 miljoen dollar gekost.

Geopolitiek

De onderzoekers zien tot slot ook een link met oorlog en handel. Een van de ingrediënten in de giftige cocktail die tot de oorlog in Syrië leidde, is volgens de droogte in het land. En ze merken op dat het handelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen de komende jaren dreigt te kapseizen omdat parlementen in de EU het uit onvrede over de branden in het Amazonewoud zullen wegstemmen. Dat dreigt het geval te worden in Oostenrijk, Ierland en Frankrijk.

Greta en Donald