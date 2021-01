Davos van achter een scherm

Het Wereld Economisch Forum van de voorbije week was er een met opluchting over het afscheid van Donald Trump en nieuwe plannen voor internationale samenwerking. En dat alles van achter een beeldscherm in plaats van in Davos.

De internetverbinding van de Franse president Emmanuel Macron viel even weg, de Russische topbankier Andrey Kostin begon te spreken terwijl hij op mute stond en even hoorde je de entourage van WEF-oprichter Klaus Schwab nerveus ‘Klaus! Herr professor!’ roepen terwijl het beeld nog uit, maar de klank al aan stond.

Het Wereld Economisch Forum (WEF), dat jaarlijks de economische en politieke elite bijeenbrengt in het Zwitserse bergdorp Davos, ging dit jaar digitaal. Geen beelden deze keer van de Marine One die de Amerikaanse president in de sneeuw afzet. Geen Belgische receptie met de koning. Maar ook niet de buzz van enkele duizenden bekende, slimme en/of invloedrijke mensen die een week met elkaar over hetzelfde praten: hoe de wereld er bij het begin van het jaar aan toe is.

Dat laatste moest nu anders: in een vijf dagen durende virtuele conferentie met 140 sessies. Alleen de sprekers bleven over, zonder het publiek.

Het beste economische beleid voor dit jaar zijn de vaccinaties. Ana Botin Voorzitster Banco Santander

Dat bleek een groot verschil. Toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy er tijdens de eurocrisis in Davos op hamerden dat de euro een vredesproject is, hoorde je achteraf zakenlui zeggen dat ze daardoor begrepen dat de politieke verdediging van de munt steviger was dan de economische gaten erin. Toen de Amerikaanse president Donald Trump kwam spreken, kreeg hij nooit een staande ovatie, Merkel elke keer. En een jaar geleden hoorde je voor het eerst bijna elke CEO over het klimaat spreken vanuit de kern van het businessplan, niet vanuit marketing.

Wat van achter een scherm overbleef, was een ruwere barometer. Wat werd gezegd en wat niet meer? Hoe versterkten wereldleiders en zakenmensen elkaars boodschap? En waar lieten ze die botsen of praatten ze naast elkaar?

Uit die oefening tekende zich de voorbije week een overheersend verhaal af: opluchting over de wereld zonder Trump, de lastige weg naar een wereld zonder corona, de hoop op een hernieuwde internationale samenwerking en de ambitie om de economie groener en digitaler te doen her- opleven. De rode draad door al die thema’s was het heropbouwen van vertrouwen.

De coronacrisis creëert voor dat laatste zowel een gevaar als een kans, zei Heidi Larson, de directeur van het Vaccine Confidence Project en de echtgenote van viroloog Peter Piot. ‘De basishouding bij veel mensen is vandaag wantrouwen,’ zei ze, ‘maar als we uit deze crisis komen met overheden die het goed aanpakten, is er een kans om het hele landschap te veranderen’.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) sprak vooral over vertrouwen. ‘Het is een ‘new sport in politics’, zei hij. ‘Ik voel me veel meer als een coach die de mensen gemotiveerd moet houden.’

Thomas Buberl, de CEO van de verzekeraar AXA, blikte vooruit naar het moment dat de overheid haar ongeziene economische steun moet afbouwen. Schulden kwijtschelden zal het vertrouwen op de markten schaden, zei hij. Maar de ‘austerity’ of strengheid om de schulden af te lossen zal het vertouwen met de burger kapotmaken. Al mag voor Macron de grote greep van de staat op de economie blijven. ‘We noemen dat in alle onbescheidenheid de ‘Parijse consensus’’, zei hij.

Scharnierjaar

Het maakt dat 2021 zich nog altijd aandient als een overgangsjaar, en niet als het jaar van het ondubbelzinnige herstel waarop velen hoopten. Er is nog altijd een stimulus nodig, zei zowel ECB-voorzitster Christine Lagarde als David Solomon, de CEO van Goldman Sachs.

Larry Fink, de voorzitter van ’s werelds grootste vermogensbeheerder Blackrock, noemde 2021 ook op een andere manier een scharnierjaar. Volgens hem creëerde corona een gevoel van kwetsbaarheid en deed dat veel investeerders het belang van de ESG-criteria - environmental, social, governance - ontdekken. Bedrijven die daarover niet rapporteren, torsen een handicap, zei hij. Een onderneming zonder ESG-rapportering toont vooral haar zwakke leiderschap en een gebrek aan structuur, zei ook Paul Bulcke, de voorzitter van Nestlé.

Het is een visie die al van bij zijn onstaan in de jaren 70 ingebakken zit in het DNA van het WEF. Oprichter Klaus Schwab stelde de voorbije week het boek ‘Stakeholder Capitalism’ voor - geschreven met de Belg Peter Vanham. Daarin verwijst hij naar het Davos Manifesto uit 1973. Het eerste punt luidde toen al dat ‘het doel van professioneel management is klanten, aandeelhouders en werknemers te dienen, net als de samenleving zelf’.

Bijna een halve eeuw later zien almaar meer bedrijven die houding als een noodzaak. ‘We doen dat niet uit liefdadigheid’, zei Solvay-CEO Ilham Kadri. ‘Als we grondstoffen niet circulair of efficiënt gebruiken’, zei Carlos Brito, de CEO van AB-InBev, ‘zijn er straks geen grondstoffen meer over.’

Zijn die uitspraken te vrijblijvend? Misschien. Maar het WEF is niet de plek waar de afrekening gebeurt, wel worden de plannen voorgesteld, gedeeld en besproken. Daarom was de benaming voor de virtuele conferentie van de voorbije week, de ‘Davos agenda’, accuraat.

Onderkoelde Poetin

De belangrijkste wijziging in die agenda is de hernieuwde zin voor samenwerking. Bondskanselier Angela Merkel sprak van een ‘nieuw tijdperk van multilateralisme’ en zei dat er door nationalistische reflexen in het begin van de coronacrisis fouten zijn gemaakt.

Al bleken ook de limieten van de samenwerking. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zei dat ze ‘transparantie’ wil over de export van vaccins uit Europa. Na een lofzang op internationale investeringen kreeg de Franse minister van Economie Bruno Lemaire de vraag waarom hij dan een overnamebod op de Franse supermarkt Carrefour afblokte. Nadat hij even uit zijn lood was geslagen, antwoordde hij dat Washington het ook niet zou pikken als in een crisisjaar Walmart wordt overgenomen.

En vindt Volkswagen het een goed idee dat de EU een investeringsverdrag sloot met China, dat de mensenrechten met de voeten treedt? ‘We delen niet dezelfde waarden,’ zei CEO Herbert Diess, ‘maar we vinden dat het beter is met China samen te werken dan het te isoleren.’ De Chinese president Xi Jinping hield maandag dan wel een lang pleidooi voor internationale samenwerking, hij merkte fijntjes op dat landen zich niet bemoeien met andermans binnenlandse aangelegenheden.

Ook daarin bleef het WEF zichzelf trouw. Schwab omschreef zijn organisatie in een documentaire enkele jaren geleden als een kerk waar ook de zondaars moeten willen binnenstappen. In die geest nodigde het WEF de Russische president Vladimir Poetin uit, ook al zit oppositieleider Aleksej Navalny sinds een week weer in een Russische cel.

Poetin toonde zich een sfinks en begon onderkoeld over iets anders toen voorzichtig werd gepeild naar de Europese kritiek daarop. ‘Ik ben klaar voor betere relaties met Europa’, zei de president. ‘Oost-Europa en Rusland moeten samen zijn. We delen een gemeenschappelijke geschiedenis. De huidige situatie is niet normaal.’

Omdat de conferentie doordrenkt was van diplomatieke beleefdheid viel vooral op hoe een streep werd getrokken onder vier jaar Trump. Anthony Fauci, de Amerikaanse topambtenaar in de strijd tegen corona, kon een grijns niet onderdrukken toen hij werd geïntroduceerd als iemand die zich wellicht voelt ‘als een gijzelaar die net is vrijgelaten’. Von der Leyen zei dat we ons na de bestorming van het Capitool moeten afvragen of de democratie permanent is beschadigd in de voorbije vier jaar. En de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry zei dat hij een boodschap van bescheidenheid en ambitie kwam brengen. Bescheidenheid, omdat de VS zonder excuus vier jaar afwezig waren in de klimaatstrijd. En ambitie, omdat ze dat goed willen maken.