‘De burgemeester is een boer'

Eric Weiner

Eric Weiner (55) was journalist voor The New York Times en de radiozender NPR. Hij werkte in Washington DC, New York City en Miami, en als correspondent in New Delhi, Tokio en Jeruzalem.

Vandaag omschrijft hij zichzelf als een ‘filosofische reiziger’. Hij gaat uit van de premisse dat plaatsen ertoe doen. In 2016< publiceerde hij daar het boek ‘The Geography of Genius’ over. Eerder schreef hij ‘The Geography of Bliss’, over plekken waar mensen zich gelukkig voelen en ‘Man Seeks God’, over waar ze zich spiritueel voelen. Weiner is getrouwd, woont in Washington DC en heeft een dochter van 13.