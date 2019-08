De diplomatieke duizendpoot Macron

De agenda van de G7-top in Biarritz stond bol van de explosieve dossiers, maar gastheer Emmanuel Macron laveerde als een geboren diplomaat door het mijnenveld. Zelfs Donald Trump bedankte hem voor ‘the great job’. Alleen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro vergalde vanop afstand de sfeer.

Drie dagen was Biarritz een belegerde stad. Maar in de mondaine Zuid-Franse badplaats vonden de zeven staatshoofden en regeringsleiders van de belangrijkste economieën ter wereld, verenigd in de G7, elkaar terug. Sinds het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president stond een G7-top synoniem met ruzie en knallende beschuldigingen op Twitter. En dat wilde de Franse president Emmanuel Macron ditmaal duidelijk verhinderen.

Macron putte uit de rijke Franse traditie van gastvrijheid en wierp zich op als de GO, de gentil organisateur, van dienst. Vriendelijke ontvangst, lachende gezichten in een zonovergoten badstad. En dat alles in een informele sfeer. De toverformule die Macron gebruikte? Vooraf duidelijk maken dat er geen slotverklaring kwam. Dat betekende meteen dat de meningsverschillen binnenkamers zouden moeten blijven en zo geschiedde.

Er zit evenwel een grote strategie achter de diplomatieke choreografie die Macron liet uittekenen. Een bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan het Franse presidentiële buitenverblijf in Brégançon vorige week vormde de opwarming. Zo zette Macron het hernieuwde Russische lidmaatschap van de G7 (dan G8) op de agenda.

Maar de stunt van het weekend was wel dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, in Biarritz landde voor overleg met de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De Amerikanen waren verrast, maar wisten wel van zijn komst. ‘Als het dat is wat je wil, doe het dan maar’, had Trump de Franse president toevertrouwd.

Trump van de tropen

Macron werkte zorgvuldig een lijstje af. De uithaal naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro voor diens lakse aanpak van de bosbranden in het Amazonewoud was een sluwe manier om de klimaatdiscussie in de G7 op gang te trekken. Dat werkte. Al lokte het aan Braziliaanse zijde een heus Twitter-offensief uit. De ‘Trump van de tropen’, zoals Bolsonaro ook wel genoemd wordt, nam de rol van de Amerikaanse Trump zo naadloos over. De Amerikaanse president bleef dan weer weg van de gesprekstafel als het over biodiversiteit ging. De G7 besliste 20 miljoen euro noodhulp vrij te maken voor de Amazone, steun die Bolsonaro binnen het uur afwees.

Macron zette de Franse diplomatie in Biarritz opnieuw op de wereldkaart. Om die Franse dominantie te vestigen speelde hij in op de zwakheden in het Europese kamp. De Duitse kanselier Angela Merkel is op haar politieke retour, de Italiaanse premier is ontslagnemend en de Britse premier is volledig opgezogen door de brexit.

Volgende G7-top op het golfresort van Trump De Amerikaanse president Donald Trump organiseert volgend jaar de G7-top en heeft een perfecte locatie: zijn eigen golfclub in Miami. ‘We hebben nog niets gevonden dat beter is’, stelde hij in Biarritz. Maar hij haastte zich ook erbij te zeggen dat er nog geen definitieve beslissing genomen is. Trump probeerde het idee alvast aan kanselier Angela Merkel te verkopen. ‘Het is erg groot en iedere delegatie kan een eigen gebouw hebben. Bovendien is het maar drie minuten met de helikopter van het vliegveld.’ Trump bezwoer dat hij geen financieel voordeel zoekt in de organisatie van de top in zijn eigen golfresort. Maar uiteraard levert een G7-top wel gratis reclame op voor de golfclub in Florida.

Over vrijwel alle dossiers heerste een soort van eensgezindheid. Die was vooral oppervlakkig maar volstond om de schijn van unanimiteit op te houden. De gesprekken over de brexit bleven beleefd en Trump beloofde zijn collega’s dat de handelsoorlog met China zou uitmonden in een akkoord. Hij voelde nu dat de Chinezen bereid waren tot onderhandelen. Zelfs over Iran liet de Amerikaanse president enige ruimte. Niet alleen wees hij een top met de Iraanse president niet onmiddellijk af, maar hij wilde ook een akkoord met het land. De enige voorwaarde is dat Iran volledig atoomvrij wordt. Zelfs de discussie over de verguisde Google-taks die Macron voor grote techbedrijven wil invoeren mondde uit in een compromis. Of zou in 2020 tot een compromis moeten leiden.

Zoals de meeste G7-toppen is het concrete resultaat mager of onbestaande. Maar door de aanpak van Macron is het beeld van de ruziënde leiders wel verdwenen. Biarritz bracht zelfs het beeld van een lachende Merkel in het gezelschap van een goedgezinde Trump. Het leek of de kanselier zich voor het eerst op haar gemak voelde bij de Amerikaanse president.

‘Er was grote eensgezindheid. We konden nog uren blijven, niemand wilde weg. We hebben al heel wat bereikt, maar volgens mij is het belangrijker dat we allemaal goed met elkaar opschoten’, vatte Trump de G7-top samen. Van de man die gewend is vanuit Air Force One een Twitter-oorlog te ontketenen nog voor hij terug in de VS is, is dat een groot compliment.

Voor Macron is de geslaagde G7-top de opening van zijn nieuwe politieke seizoen. Het diplomatieke succes straalt af op de Franse president, maar nu wacht een rist hervormingen die heel moeilijk liggen. Er is onder meer de pensioenhervorming die dit najaar op de agenda staat. Ook daar komt diplomatie bij kijken.