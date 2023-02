De rivaliteit tussen de VS en China hangt als een schaduw boven meerdere wereldproblemen. Als de relaties tussen de twee machtigste blokken op een dieptepunt belanden, zoals sinds de verhitte ballonsaga alom wordt aangenomen, is de term koude oorlog nooit ver weg. ‘De wereld heeft op zijn minst een constructieve dialoog nodig, maar die is totaal ingezakt.’