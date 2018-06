Dé foto van de G7 lijkt wel een schilderij

Het is hét beeld van de G7 in Canada: de Duitse bondskanselier Angela Merkel die de Amerikaanse president Donald Trump lijkt de les te spellen.

Angela Merkel postte de foto van de Duitse fotograaf Jesco Denzel op Instagram, met als onderschrift: 'Dag twee van de G7-top in Canada: spontane ontmoeting tussen twee werkvergaderingen door.'

Wat we zien, lijkt meer op een schilderij dan op een foto. Centraal Merkel zelf, beide handen op tafel. Voor haar zit Donald Trump, met gekruiste armen, en een blik die zegt dat hij niet onder de indruk is. We zien verder, tussen Merkel en Trump, de Japanse premier Shinzo Abe, links van Merkel een glimp van de Franse president Emmanuel Macron en zelfs nog een stukje grijs van het kapsel van de Britse premier Theresa May.

Dat Merkel de foto op Instagram zette, lijkt te betekenen dat ze wil aantonen wie écht de baas was in Canada. Alsof ze hem de les spelt. Maar Trump zou later de G7 vroegtijdig verlaten en de slotverklaring niet ondertekenen. Ook dat lijkt hij hier al te weten.

Belangrijk is te weten dat de foto werd gemaakt door de Duitse fotograaf Jesco Denzel, de officiële fotograaf van de Duitse Bondskanselier. Je zou kunnen zeggen dat hij er alle belang bij heeft om Merkel zo krachtig mogelijk weer te geven. 'Spontaan' was de ontmoeting, volgens Merkel, maar het lijkt bijna alsof het beeld geregisseerd werd.