De grootste moordenaar ooit

Honderd jaar geleden sloeg de dodelijkste ramp in de geschiedenis toe: de Spaanse griep. ‘Binnen twintig jaar overkomt ons opnieuw een pandemie. Hoe erg die zal zijn, is een kwestie van toeval.’

Het begon met de gebruikelijke klachten: koorts, keelpijn, hoofdpijn en diarree. Daarna kwamen de ademhalingsmoeilijkheden en de zware longontsteking. Het gezicht kreeg een bruinrode tint, die door zuurstofgebrek veranderde in een blauwe schijn. Zware bloedingen en oedeem tastten de longen aan. Tot het lichaam zwart kleurde.

In de herfst van 1918 trof dat lot 50 tot 100 miljoen mensen over de hele wereld. Net toen de Eerste Wereldoorlog afliep, greep de Spaanse griep wild om zich heen. In amper 13 weken maakte het virus niet alleen meer slachtoffers dan die oorlog (17 miljoen) maar wellicht meer dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (60 miljoen) samen. ‘Kerkklokken luidden onophoudelijk voor de doden, de rook van gecremeerde lijken blokkeerde dagenlang de zon’, schrijft de Britse wetenschapsjournaliste Laura Spinney in ‘Pale Rider’, haar vorig jaar verschenen boek over de Spaanse griep.

Aan een gewone griep sterft ongeveer 0,1 procent van de besmette mensen. Bij de Spaanse griep was dat 2,5 procent. De meesten stierven aan bacteriële infecties die lelijk huishielden in de door het virus verzwakte luchtwegen. 2,5 procent lijkt niet zo veel, maar op een totaal van 500 miljoen mensen - een vijfde van de toenmalige wereldbevolking - is dat een hap uit een generatie, zeker omdat vooral 20- tot 40-jarigen kwetsbaar waren.

En toch is de ramp grotendeels ondergesneeuwd, betreurt Spinney in een gesprek. ‘We zijn de horror vergeten.’

De naam Spaanse griep is overigens verwarrend. In Spanje waren de autoriteiten er lang van overtuigd dat de ziekte alleen in hun contreien woedde, maar op dat moment vielen er ook al doden in Frankrijk, Engeland en de VS. Maar terwijl die landen de epidemie vanwege de oorlog strategisch stilhielden, werden de gevolgen van het virus in het neutrale Spanje breed uitgesmeerd in de kranten.

Drie golven

De killer kwam in drie golven. De eerste, in de lente van 1918, was nog mild en maakte niet meer doden dan de gewone seizoensgriep. Een jaar later, in de lente van 1919, was het erger. Maar daartussen, in de herfst van 1918, ontpopte de ziekte zich tot mogelijk de grootste moordenaar die de mensheid ooit heeft gekend.

Spinney: ‘Door de aflopende oorlog was de wereld in beweging. Troepen keerden terug naar huis, vluchtelingen ook. Mensen werden zo nog betere vehikels om het virus te verspreiden. Een extra factor waren de loopgraven. In normale omstandigheden wordt een griepvirus na verloop van tijd gematigder omdat dat in zijn evolutionaire voordeel is. Als het virus te veel mensen doodt, kan het zelf ook niet in leven blijven. Maar in de loopgraven, waar jonge mannen lang in slechte omstandigheden bij elkaar leefden, werd de griep net extra agressief omdat de kans groot was dat zijn dragers aan de oorlog zouden sterven.’

De ramp tekende de 20ste eeuw, zegt Spinney. De catastrofe leidde tot moderne inzichten over publieke gezondheidszorg en geneeskunde. Maar even groot was de politieke impact. ‘De meeste historici zijn het erover eens dat de pandemie het einde van de oorlog heeft versneld, en mogelijk zelfs de geallieerden heeft bevoordeeld omdat de Duitsers harder getroffen werden. En Woodrow Wilson, president van de VS, kreeg de griep tijdens de vredesonderhandelingen van Versailles in 1919, waar zijn ziekte woog op zijn gemoed.’

Vrij spel

De trieste verjaardag van de Spaanse griep roept, nu in onze contreien weer de eerste griepprikken worden uitgedeeld, de vraag op of zo’n agressieve variant ons nog eens kan overkomen. En zo ja, zijn we dan voorbereid? De medische kennis staat spectaculair veel verder dan toen, maar tegelijk zijn mensen veel meer verbonden. Door de moderne luchtvaart kan een virus zich binnen een dag naar de andere kant van de planeet verspreiden.

‘Het kan ons zeker nog eens overkomen’, zegt Steven Van Gucht, de viroloog die bij Sciensano (het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) het referentielabo leidt dat de griepactiviteit in ons land monitort. ‘Statistisch komt er elke twintig of dertig jaar een grieppandemie. We hadden er een in 2009: de varkensgriep uit Mexico, die was mild. Dat is een kwestie van geluk. Het is dus redelijk zeker dat we er binnen twintig jaar opnieuw één meemaken. Hoe erg die zal zijn, is onvoorspelbaar.’

In 1918 was tegen de tsunami van de Spaanse griep geen kruid gewassen. Er waren geen griepremmers of antibiotica, tegen de secundaire bacteriële infecties. Het eerste griepvaccin werd pas in de jaren dertig ontwikkeld. Vandaag is een vaccin nog altijd het sterkste wapen, maar het probleem is tijd. Als een nieuwe erg dodelijke variant opduikt, is in het meest optimistische scenario van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vier tot zes maanden nodig om een vaccin te maken, te testen en op grote schaal te produceren. ‘Dat is bijna een halfjaar waarin de ziekte vrij spel heeft.’

Bovendien is de waarschijnlijke broeihaard van een volgend virus, dat bijna altijd zijn oorsprong vindt bij varkens of pluimvee, een ontwikkelingsland met een slechtere medische infrastructuur dan in de westerse wereld. ‘We zijn constant alert voor ongewone uitbraken’, zegt Van Gucht. ‘Een griep wordt alarmerend als er een plotse piek is in ziekenhuisopnames buiten het seizoen, en als de besmetting zich over meerdere landen verspreidt. Zet dat zich door naar andere continenten, dan heb je een pandemie.’

Universeel vaccin

Er is in de medische wereld wel enig optimisme rond een ‘universeel’ vaccin, dat ons beter beschermt tegen alle mutaties. ‘Een realistisch spoor’, zegt Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen. Griepvirussen worden gekenmerkt door een combinatie van de manteleiwitten hemagglutinine (H) en neuraminidase (N). ‘Maar de sokkel van die eiwitten kan redelijk conservatief zijn en dus niet onderhevig aan mutaties. Als we neutraliserende antistoffen kunnen maken, komen we dicht bij een oplossing’, zegt Van Damme. ‘Dit is één mogelijkheid.’