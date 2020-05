De wereld van spionnen ontsluierd

In de wereld van spionnen en geheime diensten overtreft de werkelijkheid vaak de fictie. De beste verhalen bundelde De Tijd-journalist Lars Bové in zijn eerste jeugdboek, waarvoor hij ook vragen kon stellen aan de Amerikaanse geheime dienst CIA.

De Israëlische Mossad vermoordde vijanden met vergiftigde tandpasta. De CIA deed alsof ze een Hollywoodfilm maakte om Amerikanen te bevrijden uit Iran. En de CIA bouwde een schip met een luik waaruit een grijptang kwam om in het grootste geheim een Russische duikboot van de bodem van de oceaan te plukken.

De nieuwste James Bond-film mag dan al zijn uitgesteld door de coronacrisis, de spectaculaire operaties van grote inlichtingendiensten overtreffen de avonturen van 007.

In het jeugdboek ‘Spionage. Van geheime codetaal tot vergiftigde tandpasta’ heeft De Tijd-journalist Lars Bové al die waargebeurde verhalen en weetjes verzameld, net als uitleg over de gadgets die ook de Belgische inlichtingendiensten vandaag gebruiken. Op de volgende vijf spionagevragen geeft het boek ook een antwoord.

1. Speurde de CIA naar vliegende schotels?

De CIA heeft wel degelijk onderzoek gevoerd naar het bestaan van ufo’s. De geheime dienst verzamelde honderden getuigenissen over vliegende schotels, van over de hele wereld. De CIA-agenten bestudeerden ook foto’s en vreemde radiosignalen. Ze deden zelfs wetenschappelijke proeven met voorwerpen die leken op vliegende schotels en vroegen een groep wetenschappers het fenomeen voor hen te onderzoeken.

Al kort na haar oprichting in 1947 begon de CIA zich te interesseren voor vliegende schotels, want in datzelfde jaar waren de eerste exemplaren gezien boven de Verenigde Staten. Alles gebeurde in het grootste geheim. Niemand mocht weten dat de CIA zich ernstig bezighield met vliegende schotels, anders kon weleens paniek uitbreken.

Waarom verzamelde de CIA al die getuigenissen over vliegende schotels? Niet omdat de dienst echt geloofde dat ‘mannetjes van Mars’ over de aarde vlogen, maar ze moest het wel natrekken. Vooral in de jaren 50 waren de CIA-agenten in de ban van de schotels. Daarna interesseerde die hen veel minder. In de meeste gevallen die ze onderzochten, bleek niets aan de hand te zijn. Pas in 1978 gaf de CIA voor het eerst documenten vrij over haar onderzoek naar vliegende schotels.

2. Heeft de paus een inlichtingendienst?

Veel landen kregen pas in de 19de eeuw hun eerste echte spionagediensten. Die waren vaak een onderdeel van het leger. Maar de oudste nog bestaande inlichtingendienst is die van de paus. Die gaat terug tot de 13e eeuw, toen de katholieke kerk joeg op ketters.

De dienst heeft doorheen de jaren andere opdrachten en namen gekregen. In 1965 kreeg die zijn huidige naam, de Congregatie van de Geloofsleer. De dienst heeft zijn bureaus in een paleis net buiten Va­ti­caan­stad in Rome. Er zouden meer dan 50 mensen werken, met een kardinaal aan het hoofd. De dienst onderzoekt bijvoorbeeld of gelovige politici wel dingen beslissen die de Kerk wilt. Ook leest het personeel alle nieuwe boeken die verschijnen over de kerk om te weten wat erin staat. Het is zeker geen traditionele ‘geheime dienst’, maar als een inlichtingendienst info wil delen met het Vaticaan kan die aankloppen bij de Congregatie van de Geloofsleer.

3. Hebben spionagediensten ook al dieren ingeschakeld?

Om die kwestie uit te klaren kon Bové verschillende vragen stellen aan de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Die besloot daarna geheime documenten daarover vrij te geven, wat vorig jaar werd opgepikt door media in de hele wereld. Want ook in dit geval overtreft de werkelijkheid de fictie.

Amerikaanse spionnen gebruikten al duiven om mensen en plekken vanuit de lucht te bespioneren. Daarmee begonnen ze al in het begin van de 20ste eeuw. De spionduiven kregen ook een naam: het Beierse Duivenkorps.

De spionduiven konden stiekem foto’s maken. Ze droegen een soort harnas waarop een klein fototoestel was gemonteerd, dat ook een batterijtje bevatte. De camera bleef filmen, terwijl de duiven boven het doelwit vlogen. Spionduiven waren handig omdat ze niet opvielen tussen de duizenden andere vogels in de lucht.

De CIA deed proefvluchten met honderden spionduiven. Ze bespioneerden onder andere de scheepswerven waar de Russen hun nucleaire duikboten maakten. De resultaten waren echter niet zo denderend. Sommige duiven vlogen weg met de dure camera’s en zijn nooit teruggekeerd. In de jaren 70 deden de CIA-agenten ook testen met roofvogels, raven, valken, uilen en kaketoes. Maar met elke vogel was er wel een probleem.

De beste spionvogel heette Do Da. Hij was een sterke raaf, stressbestendig en slim genoeg om de juiste vlieghoogte te kiezen. Maar in juni 1974 liep het ook met hem fout: twee andere raven vielen Do Da aan en de CIA zag hem nooit meer terug.

4. Wat was een van de grootste blunders in de geschiedenis van de spionage?

De lijst met blunders van inlichtingendiensten is lang, maar een van de grootste leidde tot de inval in Irak in 2003. De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten waren er zeker van dat in Irak massavernietigingswapens lagen. Iemand moest de Iraakse dictator Saddam Hoessein stoppen. Maar na de inval bleken er geen massavernietigingswapens te vinden. Hoe konden de spionnen zo fout zijn?

Schermvullende weergave ©Alexia Mangelinckx

Niet verwonderlijk: ze hadden één man geloofd. Die was in een vorig leven chemisch ingenieur in Irak en vertelde de spionnen hoe hij met zijn eigen ogen had gezien hoe de wapens werden gemaakt. Het klonk heel geloofwaardig. Hij vertelde zelfs in detail hoe twaalf technici stierven toen het grondig fout liep bij het maken van de wapens. De spionnen hadden hun tipgever een codenaam gegeven: Curveball (effectbal).

Pas een jaar na de start van de oorlog werd de informant nog eens op de rooster gelegd door een Amerikaanse CIA-agent. Al snel kon die zijn leugens doorprikken. Twee maanden later moesten de Amerikaanse spionnen toegeven dat meer dan honderd rapporten met informatie over Irak fout waren. Waarom had de man in hemelsnaam gelogen? Simpel: om ervoor te zorgen dat de gruweldaden van Saddam Hoessein zouden stoppen. En daar is de man nog altijd blij om.

5. Wat voor spion was de Russische president Vladimir Poetin?

Schermvullende weergave Vladimir Poetin ©EPA

Al van kindsbeen droomde Vladimir Poetin ervan geheim agent te worden. Zijn fantasie over het spannende leven van spionnen haalde hij niet uit de verhalen van James Bond, de jonge Poetin was fan van een Russisch boek, dat ook verfilmd is: Het Schild en het Zwaard. Dat is het verhaal van een Russische spion die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland reist onder een valse naam.

Toen Poetin afstudeerde, kon hij zijn jongensdroom waarmaken. Hij ging aan de slag bij de Russische geheime dienst KGB. Maar zijn beginjaren als geheim agent waren allesbehalve avontuurlijk. In zijn geboortestad Leningrad (het huidige Sint-Petersburg) deed hij weinig meer dan wat papieren bijhouden in een grauw kantoortje, samen met andere, oudere KGB-agenten.

Na tien jaar kreeg Poetin eindelijk de avontuurlijke opdracht waarvan hij had gedroomd: hij mocht voor de KGB gaan spioneren in Duitsland, in de stad Dresden. Hij deed alsof hij een vertaler was om zijn werk als spion geheim te houden. Vijf jaar lang moest Poetin spionnen uit het Westen ontmaskeren, contacten leggen met bevriende spionnen en fabrieksgeheimen stelen.

In 1990 keerde Poetin terug naar zijn thuisland en in 1991 hield de KGB op te bestaan. Dat jaar ruilde Poetin zijn leven als spion voor dat van politicus. Acht jaar later schopte hij het tot eerste minister van Rusland.

