Deal over minimumbelasting voor multinationals is rond

136 landen slaan de handen in elkaar voor de invoering van een minimumbelasting voor multinationals.

136 landen hebben een akkoord gesloten over een wereldwijde hervorming van de belastingen voor multinationals. 'De grote hervorming van het internationale fiscale systeem die vandaag werd afgesloten, garandeert de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals vanaf 2023', meldde de OESO.

Op initiatief van de OESO zaten vrijdag 140 landen samen om de invoering van een minimumbelasting te bespreken. Slechts een handvol verzette zich nog bij het begin van het overleg. Ierland en Estland kondigden donderdag al aan dat ze zich niet langer verzetten. Vrijdag sloot Hongarije zich aan. Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka traden niet toe tot het akkoord.

Belastingontwijking

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking, aangezien het voor multinationals nu nog gemakkelijk is om minder belastingen te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te vestigen. Op een deel van de winst van multinationals wordt bovendien geen belasting geheven in het thuisland, maar in de landen waar het bedrijf die winst daadwerkelijk behaalt.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen noemde het akkoord een 'prestatie voor de economische diplomatie die maar één keer in een generatie voorkomt'. 'We hebben eeuwigdurende onderhandelingen omgezet in decennia van welvaart, voor Amerika en voor de wereld', schreef ze op Twitter.

150 miljard

De OESO hoopt alleen al met de minimumbelasting wereldwijd zowat 150 miljard dollar (130 miljard euro) binnen te halen. Daarnaast raamt de OESO dat van de winsten van de grootste 100 en meest winstgevende bedrijven zo'n 125 miljard dollar (108 miljard euro) belast kan worden door andere landen dan voordien.

Dit is een grote overwinning voor effectief en gebalanceerd multilateralisme. Mathias Carmann Secretaris-generaal OESO

'Het akkoord van vandaag maakt onze internationale belastingsregelingen eerlijker en efficiënter', zei de secretaris-generaal van de OESO, Mathias Cormann. 'Dit is een grote overwinning voor effectief en gebalanceerd multilateralisme. Het is een verreikende overeenkomst die ons belastingsysteem doet passen in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde wereldeconomie.'