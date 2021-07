Deense 'Mohammed-cartoonist' Kurt Westergaard (86) overleden...

Met een beruchte Mohammed-cartoon, die hem talloze doodsbedreigingen opleverde, heeft de Deense tekenaar Kurt Westergaard het debat over de islam en de vrijheid van meningsuiting op scherp gezet. Westergaard overleed vorige week.

'Ik dacht gewoon mijn werk te hebben gedaan', zei Kurt Westergaard ooit in een interview over de cartoon van de profeet Mohammed met een tulband in de vorm van een bom. Die verscheen in september 2005 voor het eerst in de Deense conservatieve krant Jyllands-Posten en maakte Westergaard het doelwit van doodsbedreigingen en een moordaanslag.

De cartoon van de Deen deed in meerdere islamitische landen grote protesten de kop opsteken, in eigen land werd de Deense regering overspoeld met boze brieven van ambassadeurs uit verschillende landen. Syrië, Libanon en Pakistan voerden zelfs een ban op Deense producten in.

Dodenlijst

Zelf prijkte Westergaard bovenaan de dodenlijst van de terreurgroep Al Qaeda, waardoor hij dag en nacht onder politiebewaking stond. In 2008 bracht de Deense inlichtingendienst naar buiten dat drie mannen moordplannen beraamden, twee jaar later drong een Somaliër met een mes het huis van Westergaard binnen. Dankzij zijn beveiligde badkamer en een snelle interventie van de politie overleefde de cartoonist de aanslag. De dader kreeg een celstraf van tien jaar.

Als deze cartoon de moslims niet geprovoceerd had, was het iets anders: een boek, een toneelstuk of een film. Deze situatie zou zich vroeg of laat toch hebben voorgedaan. Kurt Westergaard Cartoonist

De gebeurtenissen noopten Westergaard er later toe zijn boodschap bij te sturen. Hoewel de krant expliciet de opdracht had gegeven om de profeet Mohammed uit te beelden ontkende Westergaard dat later. De cartoonist wou met zijn tekening vooral onderstrepen dat religie vaak als inspiratie dient voor terrorisme. 'Je zou het ook anders kunnen zien: terroristen houden Mohammed gegijzeld door zoveel ophef over mijn cartoons te maken', zei hij in een interview.

Spijt over zijn spotprent had de Deen niet. Volgens Westergaard had zijn tekening een belangrijk debat over de plaats van de islam in westerse landen aan de oppervlakte gebracht. 'Ik zou het weer op dezelfde manier aanpakken, omdat ik denk dat deze cartooncrisis in zekere zin een katalysator is voor de aanpassing van de islam', zei hij. 'Als deze cartoon de moslims niet geprovoceerd had, was het iets anders: een boek, een toneelstuk of een film. Deze situatie zou zich vroeg of laat toch hebben voorgedaan.'

Terreurgolf

De cartoons van Westergaard verschenen ook in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, dat in januari 2015 het slachtoffer werd van een aanslag. Drie terroristen brachten op de redactie in Parijs en in de joodse supermarkt Hyper Cacher 17 mensen om het leven. Het bleek de voorbode van een terreurgolf in Frankrijk en België, met nadien de aanslag in de concertzaal Bataclan en de aanslagen in de Brusselse metro en de luchthaven van Zaventem.

Lees Meer Bijzonder verontrustend

Het debat dat Westergaard op scherp zette, blijft actueel. Onlangs was er nog controverse over een veroordeling van vier Voorpost-leden wegens een inbreuk op de antidiscriminatiewet. Dat de betrokkenen celstraffen kregen omdat ze met spandoeken en pamfletten protesteerden tegen de 'islamisering van de maatschappij', noemde professor emeritus Dirk Voorhoof in De Tijd 'verontrustend'. Het is problematisch dat een rechtbank meningsuitingen verbiedt die een 'angstbeeld' kunnen veroorzaken, betoogde hij.