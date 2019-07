'Deze extreme zomer is binnen enkele decennia de norm'

We moeten ons aanpassen aan de opwarming van de aarde, zegt de Franse klimaatwetenschapster Valérie Masson-Delmotte. Onze zusterkrant L'Echo had op deze dag van recordtemperaturen een gesprek met haar.

Masson-Delmotte is onderzoeksdirecteur bij de Franse Commissie voor Alternatieve Energie en Atoomenergie, waar ze werkt in het labo voor klimaat- en milieuwetenschappen. Ze leverde bijdragen voor meerdere rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het tijdschrift Nature verkoos haar tot een van de tien personaliteiten van het jaar 2018.

De huidige hitte is een soort toeval, een specifieke atmosferische toestand, legt de wetenschapster uit in het gesprek met L'Echo. 'Maar bij een opwarmend klimaat gaat dit soort fenomenen vaker voorkomen en intenser worden.' Zelfs als de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graden in 2040-2050, kan men zich verwachten aan een verdubbeling van het aantal hittegolven in landen zoals Frankrijk en België.

Schermvullende weergave Valérie Masson-Delmotte, klimaatwetenschapster. ©Twitter

Er werden de jongste jaren simulaties gedaan op regionaal niveau. Daaruit blijkt dat in Frankrijk de komende decennia hittegolven kunnen voorkomen met temperaturen die oplopen tot rond 50 graden Celsius. Dat zonder rekening te houden met de warmte-eilanden in de steden.

Tegen 2100, in scenario's waarbij we blijven gassen uitstoten die een serre-effect in de atmosfeer veroorzaken, spreken we over temperaturen die de huidige pieken met nog eens 6 tot 13 graden overtreffen. Op bepaalde plekken in Frankrijk liep de temperatuur donderdag al op tot 46 graden.

Aanpassing

Zelfs als we erin slagen de wereldwijde opwarming te beheersen, zal het zeeniveau nog gedurende heel lang blijven stijgen. 'Maar we zien vandaag al dat we niet voorbereid zijn op het klimaat dat we nu meemaken',stelt Masson-Delmotte vast. 'We zien dat bijvoorbeeld voor de watervoorziening, waar men in een crisissituatie zit. 'Er worden noodsystemen opgezet, maar tijdens de hittegolven laten woningen in de grote steden geen comfortabele nachtrust toe.'

Masson-Delmotte stelt vast dat ook als er een bewustwording is over het klimaatprobleem, mensen nog niet weten wat voor hen precies gaat veranderen, wat de risico's zijn en wat zal blijven veranderen. 'Dat zijn belangrijke elementen die nodig zijn om zich aan te passen en een strategie uit te werken.' Voor velen ontbreekt een totaalbeeld.