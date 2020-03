Diagnose van een ongeziene crisis

De oliecrisis van de jaren zeventig, de crash van Wall Street van 1987, de golfoorlog van 1991, het barsten van de dotcombubbel, de val van Lehman Brothers in 2008 en de eurocrisis: België beleefde best wel al wat economische schokken. En toch is wat vandaag gebeurt du jamais vu.

Zijn er andere voorbeelden van dit soort schokken? ‘In mijn herinnering niet’, zegt Jan Smets, die in 1972 voor de Nationale Bank begon te werken en er tot vorig jaar gouverneur was. ‘Ik heb nooit zoiets gezien’, zegt Herman Daems, die in 1975 afstudeerde als econoom en voorzitter is van BNP Paribas Fortis. ‘Ik evenmin’, zegt Johan Van Overtveldt (N-VA), die in 1978 als economisch journalist begon en tot vorig jaar minister van Financiën was.

Meer zelfs: centrale banken houden geregeld ‘stresstests’ waarin rampscenario’s worden gesimuleerd. Geen van de drie kan zich herinneren dat wat we nu meemaken ooit werd getest. Wel misschien de impact van de recessie die zo goed als zeker op deze crisis volgt. ‘Als dit de komende weken stopt, valt dat nog net binnen de parameters van de zwaarste scenario’s die ik zag’, zegt Van Overtveldt.

Waarom is dit zo ongezien? Een eerste reden ligt in de snelheid. ‘Dit gebeurt simultaan, wereldwijd en razendsnel’, zegt Smets. De Bel20 crashte deze week met het grootste puntenverlies ooit en verpulverde daarbij het vorige record. Zelfs toen Lehman Brothers omviel, ging de beursduik niet zo snel als deze week.



‘Vergeet niet dat de aandelenhandel ‘geïnstitutionaliseerd’ is’, zegt Daems, ‘en beheerst wordt door heel grote kapitaalfondsen. Als die plots van strategie veranderen en een deel cash willen opzijzetten, krijg je bewegingen zoals deze week.’

Het gebeurt bovendien in het dagelijkse leven. Dit is geen crash op Wall Street. Het is geen implosie van beurskoersen van technologiebedrijven. Dit is een luchtvaartsector die aan een rotvaart stilvalt - op de luchthaven van Zaventem is voor april al 45 procent van de vluchten geschrapt - cafés en restaurants die dichtgaan, cultuur- en entertainmenthuizen die minstens een kwartaalomzet verliezen, scholen die sluiten, mensen die niet meer naar kantoor gaan.



Doorgaans werkt het andersom. De financiële crisis deed eind 2008 en begin 2009 de wereldhandel crashen, merkt Smets op. Het enige wat misschien in de buurt komt, is hoe de oliecrisis in de jaren zeventig het dagelijkse leven veranderde met autoloze zondagen en kortere schooldagen. Maar dat gebeurde met een enorme vertraging, zegt Smets.

In de oliecrisis wist je dat je je moest aanpassen, maar je wist waarover het ging. Wat we nu ­beleven, is het toppunt van een onzekerheidscrisis. Herman Daems Voorzitter BNP Paribas Fortis





‘Het lastigste van deze crisis is dat je niet weet wat er komt’, zegt Daems. ‘Word ik ziek? Wordt mijn vrouw ziek? Mijn kinderen? Hoelang zal dit duren? In de finan-

ciële crisis wist je dat in het allerslechtste geval je spaargeld in gevaar was. Daartoe bleef het beperkt. Je wist bovendien wat de opdracht van de centrale banken was. In de oliecrisis wist je dat je je moest aanpassen aan duurdere energieprijzen. Dat was allemaal lastig en pijnlijk, maar je wist waarover het ging. Wat we nu beleven, is het toppunt van een onzekerheidscrisis.’

Het maakt dat de economie op dit moment meerdere schokken tegelijk krijgt. De coronacrisis begon in ons land als een aanbodschok, waarbij bedrijven in productieproblemen kwamen omdat onderdelen uit China niet werden geleverd.



Daar is ondertussen een vraagschok bij gekomen, omdat gezinnen investeringen of aankopen zullen uitstellen. ‘Dit heeft nu alle kenmerken van een serieuze vraagschok’, zegt Smets. Hij zegt ‘zijn hart vast te houden’ voor de eerste cijfers over het consumentenvertrouwen voor deze periode.



Daar komt nog een derde schok bij: de door Saoedi-Arabië gekelderde olieprijs. Voor sommige bedrijven - in de luchtvaart bijvoorbeeld - is dat goed nieuws. Voor andere - de economisch nog altijd belangrijke oliegiganten - ronduit slecht nieuws.



Van Overtveldt merkt op dat daar nog iets bij komt: we zitten al heel lang in een periode van onafgebroken groei. Ook zonder crisis moest het moment komen dat we het einde van die cyclus bereikten.



Er zijn bovendien zorgen dat wat begon als een gezondheidscrisis ook elders schade zal aanrichten. Zowel Smets, Van Overtveldt als Daems merken op dat nu pijnlijk blijkt hoe de Belgische overheid de voorbije jaren kansen heeft laten liggen om buffers op te bouwen voor crisismomenten als deze. Het maakt dat het coronavirus ontegensprekelijk een ravage zal aanrichten in onze al wankele overheidsfinanciën.



Hetzelfde gaat op voor de centrale banken, die zich nog verder moeten uitrekken om deze economische schok te dempen. ‘Had vorzitter Ben Bernanke destijds doorgebeten toen hij het beleid van de Fed wilde milderen, dan was er nu meer ruimte’, zegt Van Overtveldt. Ook dat is dus anders: de centrale banken hadden in vorige crisissen een veel vollere gereerdschapskist dan nu. En de Belgische staatsschuld was in 2008 lager dan nu.



Van Overtveldt maakt zich vooral zorgen dat de markt voor bedrijfsobligaties deze schok niet overleeft. Het IMF waarschuwde vorig jaar dat in een recessie bedrijven in de problemen komen voor het correct afbetalen van hun leningen. ‘Het risico is naar daar verschoven’, zegt Van Overtveldt. ‘En we weten te weinig waar die berg aan risico’s rondklotst.’ Volgens hem komt het erop aan dat centrale banken verhinderen dat er een ‘dijkbreuk’ komt.



Daems toont zich minder alarmistisch daarover en vindt dat dit net is wat centrale banken kennen en onder controle hebben. Maar ook hij en Smets zeggen dat het zou verbazen als met schulden beladen bedrijven geen last ondervinden van deze crisis.



Maar alle drie benadrukken ze dat de banken veel steviger staan dan in 2008. En dit dus beter moeten aankunnen. Ook Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zei deze week dat de kapitaalpositie van de Belgische banken drie tot vier keer steviger staat dan toen.



Dit heeft alle kenmerken van een serieuze vraagschok. Ik hou mijn hart vast voor de cijfers over het consumentenvertrouwen Jan Smets Voormalig gouverneur Nationale Bank

Het goede nieuws is dat deze schok - tot nader order - tijdelijk is en van buiten de economie komt. ‘Dit is niet zoals de oliecrisis, waar je wist dat je voor onbepaalde tijd je gedrag moest veranderen’, zegt Daems. En dit is ook niet de bankencrisis, waar het financieel systeem zelf implodeerde. Dat betekent dat je dit vanuit de overheden en centrale banken kan bestrijden om de tijdelijke ravage te overbruggen.



Alle drie zijn ze het erover eens dat overheden en centrale banken nu voluit moeten gaan. ‘Ze hebben wel degelijk allebei nog munitie’, zegt Smets. Hij merkt op dat de Europese Commissie bijvoorbeeld alleen maar het ‘structurele’ begrotingstekort van landen bekijkt en dat die uitgaven eenmalig zijn.



‘Dit is niet het moment om te neuten over budget’, zegt Van Overtveldt. Het belangrijkste is dat bedrijven deze periode kunnen overbruggen. De overheid kan dat doen door uitstel te verlenen van btw- of RSZ-betalingen, door rampfondsen voor sommige sectoren op te zetten of de loonkosten te doen dalen via uitkeringen voor technische werkloosheid. Banken en centrale banken kunnen soepeler krediet verlenen. Ook de gouverneur van de nationale bank, zei deze week dat de overheid alles op alles moet zetten om de economische schade te beperken.



Ook elders gebeurde dat. De Amerikaanse centrale bank pompte 1.500 miljard dollar in de markten, nadat president Donald Trump blunderde door het trans-Atlantische luchtverkeer te sluiten. Christine Lagarde blunderde dan weer door iets te duidelijk te maken dat niet de Europese Centrale Bank maar de regeringen van de eurolanden de crisis moeten bestrijden.



Want ondanks de tijdelijkheid dreigt schade die langer blijft hangen. De vluchten die in maart zijn geschrapt worden niet ingehaald en zijn verloren. Als bedrijven overkop gaan, dreigt de werkloosheid toe te nemen. Sommige investeringen zullen niet gebeuren. En we belanden zo goed als zeker in een recessie. Daems vermoedt ook dat het ongebreidelde geloof in verdere globalisering een knak krijgt en er voortaan een ‘aarzeling’ zal blijven.



Vooral Van Overtveldt toont zich ongerust en vindt de cocktail van negatieve ingrediënten ongezien. ‘Als dit nog even blijft duren, wordt dit erger dan 2008. Terwijl we toen in een perfecte storm zaten, dreigen we nu in een perfecte orkaan te belanden. Met een tsunami erbovenop.’