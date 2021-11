Doedelzakken en hoge verwachtingen: mee met de klimaattrein naar Glasgow

Eerst de Eurostar, dan de Avanti West Coast: een reis met de klimaattrein in het zog van 500 klimaatactivisten, ngo's, experts en onderhandelaars.

'Het is niet eenvoudig om klimaatminister in België te zijn', zegt Zakia Khattabi, vlak voor ze samen met 500 klimaatjongeren, experts, onderhandelaars, journalisten en ngo's in Brussel-Zuid op de klimaattrein naar Glasgow stapt. Khattabi voelt zich aangesproken door de doorwinterde maar boze klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, die stelt dat de klimaatverandering vermeden had kunnen worden, als politici sneller in actie waren gekomen.

De Franstalige klimaatactiviste Adelaide Charlier waarschuwt de minister: 'We vertrekken zonder Belgisch plan. We zijn ongerust. We kijken toe.' En ze voegt eraan toe: 'Maak dat ik voor de volgende klimaattop niet twee weken school moet brossen om mijn toekomst veilig te stellen.'

Op de trein gaan alle vragen over hoe de Belgisch impasse over het klimaat doorbroken kan worden. Maar een antwoord op de vraag over de verdeling van 47 procent Belgische klimaatinspanningen tegen 2030 is er niet. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft nog geen mandaat van haar regering.

Eurostar

De Nederlandse klimaatactiviste Mara De Pater is een van de drijvende krachten achter de klimaattrein. Twee jaar geleden was ze met een groep klimaatjongeren met een zeilboot op weg naar de klimaatconferentie in Chili, toen dat klimaatoverleg plots naar Madrid verhuisde. Duurzaam reizen naar een klimaatconferentie moet mogelijk zijn, is haar overtuiging. De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail pikte het idee van de jongeren op en legde samen met Eurostar een parcours vast.

De trein is elektrisch. Het spoor is een antwoord op de klimaatvraag. Jacques Damas CEO Eurostar

'Dit is onze plicht. De trein is elektrisch. Het spoor is een antwoord op de klimaatvraag,' zegt Jacques Damas, de CEO van Eurostar. Onze uitdaging was dit praktisch en niet duur rond te krijgen.' Damas benadrukt dat infrastructuur goed is voor 60 procent van de kosten van Eurostar. Hij wil de kosten voor infrastructuur op veel langere periode kunnen afschrijven dan de huidige dertig jaar: 'Die spoorinfrastructuur is niet gemaakt voor dertig jaar, maar voor een eeuw. Maar ik moet ze op dertig jaar terugbetalen en tegelijk de prijzen van tickets verlagen.'

Frans Timmermans, de Europese klimaatchef en een 'grote fan van de renaissance van de nachttrein', heeft oren naar het schrappen van de korteafstandsvluchten tussen Amsterdam en Brussel. Ook wil hij het boeken van treintickets in Europa even makkelijk maken als het boeken van vliegtickets. 'We beginnen aan epische onderhandelingen,' roept hij de treinreizigers vanaf het perron toe.