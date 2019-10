Donkere wolken boven handelsoverleg China-VS

Vlak voor de hervatting van het handelsoverleg tussen de VS en China is de hoop op een snelle doorbraak de kop ingedrukt.

‘Een grove inmenging in China’s binnenlandse aangelegenheden’, reageerde Peking woedend. In één adem dreigde het met tegenmaatregelen. De sancties zijn volgens de Amerikanen een reactie op de ‘brutale onderdrukking van etnische minderheden’, zoals de islamitische Oeigoeren en Kazakken. De geviseerde bedrijven zouden de Chinese overheid technologie voor gezichtsherkenning en spionagesoftware leveren.

Hoog niveau

De sancties werpen een schaduw over het handelsoverleg dat morgen, na een onderbreking van meer dan twee maanden, op hoog niveau wordt hervat. Dan zit de Chinese vicepremier en hoofdonderhandelaar Liu He in Washington samen met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de handelsgezant Robert Lighthizer. Delegaties van beide landen hebben de gesprekken de voorbije dagen al voorbereid.