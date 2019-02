'Dossiers over misbruik in kerk vernietigd'

Dossiers over priesters van de katholieke kerk die kinderen misbruikten, zijn vernietigd of zelfs nooit opgesteld. Dat zei kardinaal Reinhard Marx tijdens de top in het Vaticaan.

'De dossiers die deze verschrikkelijke daden hadden kunnen documenteren of de verantwoordelijken konden benoemen, werden vernietigd of niet eens gemaakt', zegt Marx in het Vaticaan. 'In plaats van de daders werd de slachtoffers het stilzwijgen opgelegd', zegt Marx. 'De vastgelegde procedures voor de vervolging van misdrijven zijn opzettelijk niet nageleefd, maar aan de kant geschoven.'