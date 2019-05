Drie Belgen op Bilderberg-bijeenkomst

Toplui uit de Europese en Amerikaanse politiek, bedrijfsleven en media verzamelen in het Zwitserse Montreux voor de jaarlijkse Bilderberg-meeting. Daarbij ook drie Belgen.

Het gaat om voormalig Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon, Thomas Leysen (voorzitter KBC, Umicore en Mediahuis) en nieuwkomer Isabel Albers, de redactiedirecteur van De Tijd en L'Echo.

In totaal hebben 130 personen uit 23 landen hun aanwezigheid bevestigd, waaronder NAVO-topman Jens Stoltenberg, de Nederlandse minister-president Mark Rutte en zijn koning Willem-Alexander en de onvermijdelijke Henry Kissinger, de inmiddels 96-jarige voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Kushner en Pompeo

Een opmerkelijke gast is Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaans president Donald Trump die ook zijn adviseur is voor het Midden-Oosten. Hij zal in Montreux wellicht een toespraak houden.

Volgens de Washington Post komt ook Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo even langs in het statige Montreux Palace-hotel waar de meeting plaatsvindt, maar hij staat niet op de officiële deelnemerslijst. Pompeo is dit weekend sowieso in Zwitserland om er zijn Zwitserse evenknie te ontmoeten, en zou bereid zijn met de Bilderbergers even van gedachten te wisselen.

Ook Stacey Abrams, een rijzende ster bij de Amerikaanse Democraten, is van de partij. Zij wordt getipt als de mogelijke kandidaat vice-president mocht Joe Biden de Democratische kandidaat worden het presidentschap.

Bij de bedrijfsleiders gaat het onder meer om Microsoft-CEO Satya Nadella, Google-coryfee Eric Schmidt, Ryanair-topman Michael O'Leary, Total-baas Patrick Pouyanné, Banco Santander-topvrouw Ana Botin, de Zweedse topindustrieel Marcus Wallenberg en de pas afgezwaaide Daimler-baas Dieter Zetsche.

Geheimplicht

Twee derde van de genodigden komt uit Europa, een derde uit Noord-Amerika. Naast politieke en economische tenoren komen er ook experts uit academische kringen en de media. Op de agenda van de driedaagse (30 mei tot 2 juni) staan elf topics, waaronder 'een stabiele strategische orde', 'de toekomst van Europa', Brexit, het klimaat en de impact van sociale media.

De bijeenkomst verloopt volgens de bijna honderd jaar oude Chatham House-regel: de deelnemers mogen de op de bijeenkomst vergaarde informatie vrij gebruiken, maar mogen niet de identiteit prijsgeven van de informatieverschaffer.

Het is al de 67ste keer dat de Bilderberg-meeting plaatsvindt. De vergadering spreekt tot de verbeelding wegens zijn besloten karakter.

'De deelnemers komen als individu eerder dan vanuit een officiële functie, en zijn dus niet gebonden aan de conventies van hun functie of aan eerder onderhandelde standpunten', zegt de organisatie.

Die confidentialiteit moet mogelijk maken dat de deelnemers echt vrijuit kunnen spreken, zonder directe diplomatieke of bedrijfseconomische gevolgen.

Hotel De Bilderberg

De conferentie werd opgericht in 1954 in het hotel De Bilderberg in het Nederlandse Oosterbeek om de fine fleur van Europa en Noord-Amerika in een informele sfeer te laten overleggen over de toestand in de wereld.

De Bilderberg-organisatie wordt gefinancierd met private giften. De penningmeester is Paul Achleitner, de voorzitter van Deutsche Bank. De leden van het gastland, dit jaar Zwitserland, nemen de kosten van de conferentie op zich.

Voormalig Europees commissaris en topindustrieel Davignon was tussen 1998 en 2001 de voorzitter van het stuurcomité. De huidige voorzitter is voormalig AXA-topman en Nestlés vicevoorzitter Henri de Castries, die dicht staat bij Frans president Emmanuel Macron.