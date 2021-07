Duits-Amerikaanse deal over omstreden pijplijn Nord Stream 2

De Nord Stream 2 pijplijn in aanleg in de Baltische Zee.

De Verenigde Staten en Duitsland hebben een overeenkomst bereikt dat de voltooiing van de controversiële Nord Steam 2 aardgaspijplijn mogelijk maakt. Volgens Reuters kan de deal woensdag al openbaar worden.

Met de deal komt een einde aan de jarenlange spanningen tussen de VS en Duitsland over het project. De VS waren lang gekant tegen Nord Stream 2 omdat het de economische en politieke macht van Moskou in Europa zou versterken.

De Nord Stream 2 is een pijplijn die onder de Baltische Zee gaat en rechtstreeks gas van het Russische Noordpoolgebied naar Duitsland moet vervoeren. Het project is zo goed als rond, is 1.224 kilometer lang en kent een prijskaartje van 11 miljard dollar.

De deal is erg goed nieuws voor Rusland. Zij kunnen de hoeveelheid aardgas naar Duitsland via de Baltische Zee verdubbelen, los van de bestaande route via Oekraïne.

Sancties

Hoewel een overeenkomst in de lucht hangt, houden de VS nog altijd vol tegen het project te zijn. 'Wij blijven ons verzetten tegen de Nord Stream 2 pijplijn', zei Ned Price, woordvoerder het van ministerie van Buitenlandse zaken dinsdag. 'We zien het als een geopolitiek project van het Kremlin dat bedoeld is om de invloed van Rusland op de energiebronnen van Europa uit te breiden en om Oekraïne te omzeilen.'

Toch lijken de VS nu definitief het verzet tegen het project te staken. Dat ging al even in de lucht. Eind mei zag de Amerikaanse regering al af van sancties tegen het project, een diplomatieke bocht.

Wel spraken de VS en Duitsland af om Rusland niet zo maar te laten begaan. In het geval de gaspijplijn Oekraïne of andere Oost-Europese zou schaden, kunnen de twee bondgenoten 'actie ondernemen' tegen Rusland. Indien nodig kunnen sancties uit de kast worden getrokken.

Politiek-strategisch komt de deal niet onverwacht. President Joe Biden streeft expliciet nauwere banden met Europa en Berlijn na. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had vorige week nog een ontmoeting met Biden tijdens een afscheidsbezoek waar de pijplijn een belangrijk gespreksonderwerp was.

Kritiek

Toch is de Amerikaanse kritiek verre van verstomd. De Amerikaanse bocht zint een deel van het Amerikaanse Congres niet. Zij vinden dat de pijpleiding de Russische belangen dient en de banden tussen Washington en Kiev schaadt.

Ook in Kiev zal dit akkoord vanzelfsprekend minder applaus krijgen. Oekraïne beschouwt het bestaande netwerk als een garantie tegen Russische controle, vooral nadat Moskou in 2014 de Krim inlijfde en de rebellie in het oosten van het land aanwakkerde. Wel is het de bedoeling dat Oekraïne jaarlijks ongeveer 3 miljard dollar blijft ontvangen aan doorvoervergoedingen, betaald door Rusland.