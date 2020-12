'Duitsland en Finland hebben begrepen dat Syriëstrijders terughalen veiliger is'

Vrouwen en kinderen in het kamp van Al Hol in Syrië.

Duitsland en Finland repatrieerden dit weekend 23 vrouwen en kinderen uit Syrische kampen. De vraag rijst wat België van plan is met de tientallen burgers in het noordoosten van Syrië.

Duitsland repatrieerde zaterdag twaalf kinderen en drie moeders vanuit de kampen Roj en Al Hol in het noordoosten van Syrië. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas gaat het om 'humanitaire gevallen, onder wie wezen en zieke kinderen'.

Toch zaten er ook volwassen vrouwen op de chartervlucht. Het is de eerste keer dat verschillende leden van Islamitische Staat (IS) met Duits staatsburgerschap uit Noord-Syrië worden teruggebracht. Een van de vrouwen werd bij haar aankomst op de luchthaven van Frankfurt gearresteerd. Ze wordt verdacht van deelname en steun aan activiteiten van IS en vermoedelijke misdaden tegen de menselijkheid.

Duitsland wil de komende weken en maanden nog meer burgers terugbrengen. De missie van dit weekend voerde het land samen met Finland uit. Helsinki haalde zes kinderen en twee vrouwen terug.

Belgische vrouwen

Naast Duitse en de Finse burgers bevinden zich ook Belgische vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen in Syrië. Volgens Thomas Renard, onderzoeker aan het Egmont Instituut, gaat het over 35 volwassenen - 14 mannen en 21 vrouwen - en minstens 38 Belgische kinderen.

'De operatie van Duitsland en Finland is uitzonderlijk en belangrijk', zegt Renard. 'De meeste Europese lidstaten willen alleen de kinderen repatriëren, niet de ouders.' De Belgische federale regering beloofde eind 2017 om kinderen jonger dan tien jaar terug te halen. De moeders vielen uit de boot.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog sloten honderden Europeanen - onder wie veel jonge vrouwen - zich aan bij IS om te strijden in Syrië en Irak. Een aantal van hen stierf. Anderen werden na de val van het kalifaat gearresteerd en vastgehouden door Turkse, Koerdische of Iraakse autoriteiten.

Vooral de Koerden, maar ook de Verenigde Staten, zeggen al jaren dat Europese landen hun onderdanen moeten terughalen. De Koerden voelen zich hoe langer hoe minder verantwoordelijk voor de Europese onderdanen, maar Europa is zijn geradicaliseerde burgers liever kwijt dan rijk.

Turkije

Het lot van de Belgische vrouwen die actief waren bij IS, maar vooral dat van hun kinderen, flakkerde de voorbije jaren geregeld op. Eind 2019 oordeelde een Belgische rechter dat ons land tien kinderen moest terughalen - op straffe van een dwangsom. Een jaar later veegde het Brusselse hof van beroep dat vonnis van tafel.

Toch landden de voorbij jaren vluchten met Belgische 'IS-vrouwen' in Zaventem. Meestal door toedoen van de Turken. Eind 2019 werden de zussen Fatima en Rachma Benmezian uitgezet door Turkije, afgestemd met België, eind juni Nadia Baghouri en de schoonzussen Tatiana Wielandt en Bouchra Aboualal. In oktober volgde de Vilvoordse Noura Firoud.

Een 'rechtstreekse' repatriëring vanuit Syrië heeft meer voeten in de aarde. Zowel de regio als beide kampen vallen onder de controle van de Syrische Koerden, de Syrian Democrat Forces (SDF). De situatie is er nog altijd erg onstabiel. In juni 2019 haalde België wel al zes weeskinderen van Belgische IS-strijders terug. Ons land had toen een akkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak.

Wat doet De Croo?

De vraag is wat de regering De Croo van plan is met de Syrië-strijders en hun kinderen. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zei tijdens haar beleidsverklaring dat ze 'zich zorgen maakt over het lot van de kinderen'.

Onze aanpak van FTF en hun kinderen kan evolueren in functie van wijzigende omstandigheden, maar zal altijd het voorwerp uitmaken van een consensus binnen de regering. Sophie Wilmès Minister van Buitenlandse Zaken, tijdens haar beleidsverklaring.

'In kampen in Syrië zitten kinderen die het slachtoffer zijn van de keuzes van hun ouders', zei Wilmès. '(Hun) repatriëring (kan) worden overwogen, in coördinatie met de lokale autoriteiten in Noordoost-Syrië.'

Wilmès herhaalde evenwel de leeftijdsgrens van tien jaar niet. Ook over de moeders werd geen veto uitgesproken. 'Onze aanpak van FTF (Foreign Terrorist Fighters, red.) en hun kinderen kan evolueren in functie van wijzigende omstandigheden, maar zal altijd het voorwerp uitmaken van een consensus binnen de regering.' Over mogelijke repatriëringen wou het kabinet-Wilmès niets kwijt.

Met een smartphone

Op basis van 'humanitaire redenen' kozen Duitsland en Finland ervoor een deel van de kinderen en hun moeders terug te halen. 'Beter voor het kind', zegt Renard. 'Door de band tussen kind en moeder te verbreken, creëer je een trauma bovenop een trauma.'

Een aanslag plannen of inspireren, kan perfect met een smartphone vanuit een Syrisch kamp. Het is veiliger om die vrouwen naar België te brengen.

Daarnaast speelt ook nationale veiligheid. 'Een aanslag plannen of inspireren kan perfect met een smartphone vanuit een Syrisch kamp', zegt Renard. 'Je haalt die vrouwen beter naar België. Berecht ze en laat ze hier hun straf uitzitten. Het overlaten aan de Koerden lukt misschien nog een paar jaar, maar wat dan? Dat hebben Duitsland en Finland begrepen.'