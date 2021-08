Duitsland stuurt helikopters Kaboel in voor evacuaties

Helikopters

Het Duitse leger gaat daarom nu toch buiten het terrein van de luchthaven opereren. Twee Airbus H145M-helikopters zijn daarvoor vrijdag opgestegen in het Duitse Wunsdorf. Intussen zijn ze in de Afghaanse hoofdstad geland, meldde de Bundeswehr zaterdagochtend op Twitter.

Ook de Amerikanen hebben helikopters ter plaatse in Kaboel, maar die zijn te groot om in dichtbevolkt stedelijk gebied te landen. De Duitse helikopters zullen wel altijd door een Amerikaans toestel begeleid worden.

België

De Amerikanen zelf zetten al militaire helikopters in om mensen die niet op de luchthaven geraken te evacueren. Er zijn op die manier zker 169 Amerikanen weggehaald uit de Afghaanse hoofdstad, bevestigde het Pentagon vrijdagnacht aan het Amerikaanse persbureau AP. Er zouden ook nog eens 96 Afghanen per helikopter opgehaald zijn buiten de perimeters van de luchthaven.

België is vooralsnog niet van plan om buiten het terrein van de luchthaven van Kaboel te opereren. 'De Belgische Defensie heeft daarvoor niet de nodige capaciteit', zei federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) daar eerder al over. Het is niet duidelijk of de Duitse en Amerikaanse legerhelikopters ook andere Europeanen zullen evacueren uit de Afghaanse hoofdstad.