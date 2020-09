Dure sjekel geselt Israëlische economie

Gekke bewegingen op de valutamarkten bombarderen de sjekel naar zijn duurste peil in negen jaar. Voor de Israëlische centrale bank komt dat zeer ongelegen.

De recente zwakte in de dollar levert enkele onverhoedse winnaars op. De sjekel ontpopt zich tegen ieders verwachting in als valutakampioen en racet naar zijn hoogste niveau in negen jaar.

De Israëlische munt komt daarmee aan de rand van het dynamische venster dat de Bank of Israel als passend beschouwd. Bovendien komt het recordpeil op een eigenaardig moment. Israël is zwaar getroffen door een recente opstoot van het coronavirus wat het economisch herstel hypothekeert. De economie stevent in het meest pessimistische scenario af op een krimp van 7 procent, wat de sterkste terugval zou zijn sinds 1970. Maar dat grimmige plaatje kan de recordjacht van de sjekel niet temperen, net zomin als een aanhoudende politieke twist over de begroting voor 2021.

'Op veel gebieden zien we een ontwrichting tussen de financiële markten en de reële economie', zei gouverneur Andrew Abir van de Israëlische centrale bank dinsdag in een poging de munt verbaal af te koelen. 'De sjekel maakt daar deel van uit en is te optimistisch in verhouding met wat werkelijk gaande is in Israël.'

De recente sterkte is volgens de centraal bankier vooral te wijten aan de zwakte van de dollar en niet aan 'inherente' factoren. Het beleidsdilemma van de Bank of Israël toont enige gelijkenissen met dat van de Europese Centrale Bank nu de zwakke dollar ook de euro nillens willens heeft aangesterkt.

Net als in Europa is er in Israël weinig monetaire armslag. De beleidsrente staat op nul en er is weinig animo om naar negatieve rentes te evolueren. De Bank of Israël is dit jaar in sneltempo dollars aan het kopen om de opmars van de sjekel aan banden te leggen en de inflatie op peil te houden. Maar de dollarinkopen mochten niet baten. De sjekel brak eind augustus door de psychologische grens van 1 dollar tegenover 3,4 sjekel, om nadien nog meer aan te sterken.