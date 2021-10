EU en VS sluiten wapenstilstand over Trumps staalheffingen

VS-president Joe Biden en EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maken in Rome bekend dat de invoer van Europees staal en aluminium naar de VS voortaan grotendeels vrij van heffingen kan.

De heffingen op staal en aluminium die de vorige Amerikaanse president Donald Trump Europa oplegde, en de Europese vergeldingsmaatregelen worden grotendeels op ijs gezet. In ruil gaan Europa en de VS samen de strijd aan tegen vervuilend staal uit China.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte de wapenstilstand over de staalheffingen bekend samen met EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de marge van de G20 in Rome. Over dat akkoord is de voorbije dagen hard onderhandeld door de handelsteams van beide landen.

Dat Biden nog steeds de door Europa verfoeide heffingen van 25 procent op ingevoerd staal en 10 procent op aluminium van zijn voorganger Donald Trump hanteerde, was de Unie al langer een doorn in het oog. Europa behield dan ook de eigen vergeldingsmaatregelen: een extra taks van 25 procent op jeans, de iconische Harley-Davidson motorfietsen, whisky en een reeks andere Amerikaanse producten.

Een verhoging van die straftarieven stelde Europa eerder dit jaar uit, in de hoop zo een deal met de VS te vergemakkelijken. Dit akkoord bleek moeilijker dan gedacht. Bidens binnenlandse agenda is gericht op de middenklasse en de bescherming van eigen werkgelegenheid, onder meer in de staalsector. Een volledige streep trekken door de beslissingen van zijn voorganger Trump kon daarom niet.

Airbus Boeing

Een eerste doorbraak wam er in juni. De Europese Unie en de VS zetten het oudste en duurste bilaterale handelsgeschil ooit voor een periode van vijf jaar in de koelkast: het geruzie en de wederzijdse strafheffingen tussen Europa en de VS over steun aan de respectievelijke vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Alles samen ging het om 11,5 miljard dollar aan vergeldingsmaatregelen.

Datzelfde recept gebruiken Europa en de VS nu voor de staaltarieven en Europese strafheffingen. De wapenstilstand legt het gros van de invoerheffingen op staal en aluminium stil. Er komen geen heffingen op de eerste 3,3 miljoen ton Europees staal die de VS invoeren. Voor staal boven dat quotum geldt wel nog de heffing van 25 procent. Voor aluminium is een gelijkaardig akkoord uitgewerkt.

De trans-Atlantische handel knoopt opnieuw aan met het niveau van voor de invoertarieven. Valdis Dombrovskis EU-commissaris Handel

De VS voerden in 2020 2,5 miljoen ton staal in, een pak minder dan de 3,9 miljoen ton in zowel 2018 als 2017. 'De trans-Atlantische handel knoopt opnieuw aan met het niveau van voor de invoertarieven,' benadrukt Valdis Dombrovskis.

China als target

Europese bronnen erkennen dat de deal geen droomoplossing is. Het akkoord verstevigt wel de bilaterale samenwerking. De vice-voorzitter van de Europese Commissie voor economie en handel, Valdis Dombrovskis, ziet alvast een 'reset' van de relaties met de Verenigde Staten. In september dit jaar was er ook de eerste bijeenkomst van de Europees-Amerikaanse 'trade and tech council', een nieuw overlegorgaan voor handel en technologie die gezamenlijke regels en normen moet uitzetten.

Commissievoorzitter Usula von der Leyen sprak in Rome van een 'een mijlpaal voor onze hernieuwde, toekomstgerichte agenda met de VS; Joe Biden had het over'een nieuw tijdperk' in de samenwerking EU-VS.