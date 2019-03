Economische emancipatie vrouwen verbetert traag

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen en blijven ondervertegenwoordigd in topfuncties.

Van de eerste wereldleidster ooit die moederschapsrust neemt tot de overweldigende respons op de #metoo-affaire, vrouwen komen wereldwijd steeds meer voor hun rechten op. Maar een onderzoek van de consultingreus PwC toont aan dat de vooruitgang traag gaat. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen en blijven ondervertegenwoordigd in topfuncties.

IJsland, Zweden en Nieuw-Zeeland scoren het best op de PwC-index van de economische emancipatie van vrouwen, die onder meer rekening houdt met de loonkloof, het aandeel werkende vrouwen in een land en het soort werk dat vrouwen doen (voltijds of niet). Korea boekt het slechtste resultaat