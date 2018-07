Een NAVO-top met onzekere Trump-factor

Speelt de Amerikaanse president Donald Trump deze week ook de westerse defensieorganisatie NAVO uiteen voor hij zoete broodjes gaan bakken in Helsinki met de Russische president Vladimir Poetin?

Trump toonde het voorbije jaar keer op keer dat hij liever soloslim speelt dan multilateraal samenwerkt. Wordt de NAVO het volgende slachtoffer of komen de lidstaten er vanaf met een uitbrander? Dat is de cruciale vraag die door het nieuwe peperdure hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap giert.

Een bolwassing of de bons?

Trump landt deze week voor het tweede jaar op rij in 'hellhole' Brussel voor overleg met zijn NAVO-partners. Een jaar geleden al was de aversie van Trump voor de Duitse kanselier Angela Merkel voelbaar en tastbaar. De irritatie is sindsdien alleen maar toegenomen.

Op het spel staat het voortbestaan van het bondgenootschap, niet meer, niet minder.

Deze top wordt puur politiek, zeggen experts. 'Op het spel staat het voortbestaan van het bondgenootschap, niet meer, niet minder.'

Trump vindt de NAVO 'te duur voor de VS'. De Amerikanen zijn goed voor twee derde van de middelen van het bondgenootschap, al claimt Trump verkeerdelijk dat de Verenigde Staten goed zijn voor '90 procent van de defensie-uitgaven van de NAVO'.

2 procent defensie-uitgaven

De Amerikaanse defensie-uitgaven zijn goed voor 3,5 procent van het bbp van de VS. Daarmee staat Washington eenzaam aan de top van de ranking.

Trump is niet de eerste Amerikaanse leider die zich ergert aan het gebrek aan financieel engagement van de overige NAVO-leden. Ook zijn voorganger Barack Obama wees de Europeanen in niet mis te verstane termen op hun verplichtingen.

Op een NAVO-top in Wales in 2014 beloofden de NAVO-landen om tegen 2024 2 procent van hun bbp te besteden aan defensie. 20 procent van de uitgaven zou bovendien moeten gaan naar defensie-uitrusting. Een stijging van de uitgaven via hogere lonen voor de militairen, mag dus niet.

'België moet meer doen'

In 2017 haalden slechts vijf van de lidstaten die limiet: de VS, Estland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Dat laatste land haalt de 2 procentnorm overigens dankzij de daling van het Griekse bbp.

Navo-baas Jens Stoltenberg ziet wel vooruitgang. Sinds 2014 is er een stijging van de defensiebudgetten met 87 miljard dollar gerealiseerd. Dit jaar zou het rijtje van landen die in orde zijn met de 2 procentnorm stijgen tot acht. Onder meer Polen is op de goede weg.

Trump ergert zich evenwel het meest aan de notoire achterblijvers, zoals Duitsland, dat slechts 1,2 procent spendeert aan defensie en ook in 2024 niet aan de norm zal voldoen.

Vervanging van F-16's

België is de op een na slechtste leerling van de klas, met uitgaven voor amper 0,9 procent van het bbp. Enkel Luxemburg doet nog slechter.

Wat de 20 procent uitgaven betreft voor infrastructuur is België eveneens voorlaatste met 5,3 procent. Enkel Slovenië besteedt nog minder aan infrastructuur.

Stoltenberg riep ons land afgelopen weekend op meer te doen. Er kwam al een gelijkaardige schriftelijke oproep uit de VS vorige maand. De NAVO-top valt samen met hommeles in de regering over de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen.

Toch wordt een uitbrander van Trump op de top over de te beperkte uitgaven voor defensie nu gezien als de best mogelijke optie. De vrees voor een veel slechtere afloop is groot. Die slechte afloop kan vele vormen aannemen: van het opblazen van de NAVO tot het omzeilen van de NAVO-structuren via bilaterale deals tussen de VS en de 'goede' NAVO-landen.

Wrevel over handelsoorlog

De sfeer tussen de NAVO-partners is al belabberd. Europa en Canada zijn verbolgen omwille van de handelsoorlog die Trump ontketende en ook hen treft. De wrevel over de Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium, en aan Amerikaanse kant over de tegenmaatregelen van de EU en Canada, is groot.

Het oplopende handelsconflict met China dreigt de economische groei wereldwijd af te remmen. De dreiging van een tweede handelsfront, met een Amerikaanse tolmuur voor auto's, hangt als een donderwolk boven de top.

Trump viseert daarmee rechtstreeks de Duitse economische macht. 'Europa is opgericht om te teren op de Verenigde Staten', tweette Trump onlangs. Hij voegde eraan toe dat 'Europa mogelijk even slecht is als China, enkel kleiner'.

Een replay van de G7

De NAVO-partners vrezen een herhaling van de top van de G7 een maand geleden. Naar verluidt maakte Trump er brandhout van drie internationale akkoorden: Nafta, de handelsdeal tussen de VS, Mexico en Canada, de Wereldhandelsorganisatie WTO én de NAVO. Dat de westerse verdedigingsorganisatie op de schraplijst van Trump prijkte, leidde tot ontsteltenis in diplomatieke middens aan beide kanten van de oceaan.

De uitspraken van Trump én zijn gedrag op de G7 werpen hun schaduw vooruit op de top van woensdag en donderdag in Brussel. Trump veegde in Canada de vloer aan met zijn trouwste bondgenoten om vroeger dan gepland te vertrekken naar Singapore, voor een top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un.

De Amerikaanse president trok te elfder ure zijn steun aan de slotverklaring voor de G7 in, omdat de Canadese premier Justin Trudeau zich strijdbaar opstelde tegen de Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium. De ergernis over de bondgenoten stak schril af tegen de chemie tussen Trump en Kim in Singapore. Trump beloofde er, zonder overleg met Seoel, de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea op te schorten.

Poetin

Trump is ook dit keer van plan de NAVO-top vroegtijdig te verlaten. Hij wil naar zijn golfresort in Schotland en van daaruit naar de Finse hoofdstad Helsinki. Daar volgt op 16 juli een bilaterale top met de Russische president Vladimir Poetin.

De chemie tussen Trump en Poetin zal ongetwijfeld nog beter zijn dan met Kim. De Amerikaanse president stelde op de G7 overigens al de sancties tegen Rusland in vraag. Die sancties kwamen er na de annexatie in 2014 door Rusland van het Oe­kraïen­se schiereiland Krim. 'Op de Krim spreken ze allemaal Russisch, dus wat is het probleem', gaf Trump al aan.

Liever deals dan regels

De Amerikaanse president dreigt dus soloslim te gaan: door zowel in handel als in defensie te werken met partners die hem politiek beter liggen. Trump is ook wars van internationale regels en afspraken: hij verkiest bilaterale deals.

Zo onderzoekt Trump nu al wat het kost om de Amerikaanse soldaten weg te halen uit Duitsland. Een voorstel van Polen voor het openen van een permanente militaire basis in Polen, mee gefinancierd door Warschau, spreekt hem meer aan.

Dat soort bilaterale oplossingen kan fricties in de NAVO veroorzaken. Er blijft bovendien onrust over de Amerikaanse interpretatie van het fameuze artikel vijf van de NAVO: de garantie dat het bondgenootschap geraakt wordt als een van de leden wordt aangevallen. Trump zou die hulp afhankelijk kunnen maken van de mate waarin dat land zijn financiële verplichtingen aan de NAVO nakomt.

De versterkte Europese defensiesamenwerking is wel een van de belangrijke punten op de top. Zo komt er een initiatief om de mobiliteit van militair materieel in Europa makkelijker en sneller te maken.

Kernwapens

Het overleg tussen Trump en Poetin, luttele dagen na de NAVO-top, wordt gezien als alarmsignaal voor het bondgenootschap. Poetin is een gewiekst onderhandelaar die Trump om de vinger kan winden.