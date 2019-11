'Elektrische wagens zijn niet vuiler dan dieselauto's'

Elektrische auto's zijn niet vuiler dan dieselwagens. Dat zegt TU Eindhoven-onderzoeker Auke Hoekstra in een reactie op Hans-Werner Sinn.

Het opiniestuk van Hans-Werner Sinn, dat zaterdag in De Tijd verscheen, zorgt voor beroering bij wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in elektrische mobiliteit. Auke Hoekstra, de onderzoeker die zich aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd heeft in elektrische mobiliteit zegt dat het niet klopt dat een elektrische auto meer CO2 uitstoot dan een dieselwagen. Sinn baseert zich op eigen onderzoek, maar volgens Hoekstra is dat gebaseerd op foute en/of gedateerde gegevens.

'Sinn maakt vier van de vijf courante fouten die mensen maken om te argumenteren dat elektrische wagens vervuilender zouden zijn dan dieselwagens', zegt Hoekstra.

'Ten eerste overschat hij hoeveel CO2 de productie van een elektrische batterij kost. Hij baseert zich op Zweeds onderzoek, waarvan de onderzoeker intussen toegaf dat hij een overschatting gemaakt heeft', zegt Hoekstra. 'Overigens zijn zijn nieuwe inschattingen nog steeds hoger dan de uitkomsten van studies die recente fabrieken in beschouwing nemen.'

Ten tweede gaat Sinn ervan uit dat een autobatterij na 150.000 kilometer moet worden vervangen. 'Dat klopt ook niet', zegt Hoekstra. 'Dat is bij nieuwe elektrische auto's gemiddeld pas na 400.000 kilometer. Dan is de capaciteit geslonken tot 80 procent van zijn begincapaciteit. Volgens schattingen kan een Tesla-batterij zelfs 500.000 tot 800.000 kilometer mee. In ieder geval zal een batterij die nu geproduceerd wordt vrijwel altijd de auto waarin hij ingebouwd is overleven.'

'Een derde denkfout is dat Sinn overschat hoe vuil de elektriciteit is die een elektrische wagen verbruikt', zegt Hoekstra. 'Ten eerste gaat hij ervan uit dat de energiemix in de komende vijftien jaar stabiel blijft. Terwijl prognoses erop wijzen dat de energiemix in heel Europa in de komende tien tot vijftien jaar jaarlijks ongeveer 9 gram CO2 per kilowatuur schoner worden.'

'Bovendien neemt Sinn de Duitse energiemix als basis voor zijn studie. Dat is problematisch, want de Duitse energie is vuiler dan elders in Europa. De Duitsers sloten hun kerncentrales en vingen de capaciteit op met kolencentrales. De Duitse energiemix is goed voor 550 gram CO2 per kilowatuur, terwijl het Europese gemiddelde op 400 ligt. Frankrijk en België doen het nog veel beter, omdat ze gebruik maken van kernenergie.'

'Een vierde probleem is dat Sinn zich bij zijn berekeningen voor dieselwagens baseert op uitstoottesten die gedateerd zijn. De testen onderschatten de werkelijke CO2-uitstoot van dieselauto's. Die liggen in de werkelijkheid 30 tot 50 procent hoger dan in de catalogus staat.'