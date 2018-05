Elf doden bij IS-aanslagen in Indonesië

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen tegen kerken in de Indonesische stad Surabaya.

"Drie kamikazes" hebben doden en gewonden gemaakt "onder de bewakers van de kerken en christenen in de stad Surabaya", zo meldde Amaq, het communicatiekanaal van de jihadistische terreurgroep IS.

Intussen meldde de Indonesische politie dat een gezin van zes mensen, onder wie twee kleine meisjes, verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslagen. Volgens de baas van de nationale politie, Tito Karnavian, had het gezin banden met Jamaah Ansharut Daulah (JAD), een groep die IS steunt. Het gaat om de vader, moeder, twee zonen van 16 en 18 jaar oud en twee dochters van 9 en 12 jaar oud.

De explosies gebeurden tijdens de zondagmis, in een tijdspanne van enkele minuten, in Surabaya, de op een na grootste stad van het land op het eiland Java. In totaal zouden drie kerken getroffen zijn. Zeker een van de explosies was een zelfmoordaanslag. Het is onduidelijk hoeveel aanslagplegers, kerkgangers of politiemensen onder de doden zijn.

De bommen gingen af in de vroege ochtend, tijdens de kerkdiensten. De eerste explosie vond plaats om 7.30 uur lokale tijd (2.30 uur in België) in de katholieke kerk Santa Maria. De politie vermoedt dat het om een zelfmoordaanslag ging. Op tv waren er beelden te zien van een sterk beschadigde kerk. Volgens getuigen kwamen twee mannen op brommers aangereden, waarna ze in de kerk een of meer explosieven lieten afgaan.

Korte tijd later was er een explosie in een andere kerk. Bij een andere kerk wilde een vrouw met twee kinderen naar binnen gaan. Toen ze werd tegengehouden, liet ze een bom in haar tas ontploffen.

Er was ook een explosie in een protestantse kerk.

Volgens de politie is een vierde aanslag, op de kathedraal van Surabaya, verijdeld doordat de aanslagpleger werd gearresteerd. Indonesische kerken worden vaak bewaakt door agenten.

De havenstad Surabaya is met 2,6 miljoen inwoners de op een na grootste stad van Indonesië, en de hoofdstad van Oost-Java. Sinds meer dan anderhalf jaar komt er regelmatig islamistisch geweld voor.

Van de meer dan 260 miljoen inwoners in Indonesië is ruim 85 procent moslim. Het is bijgevolg het grootste moslimland ter wereld. Katholieke en protestantse christenen maken ongeveer 10 procent van de bevolking uit.