Engeland schrapt quarantaine voor Europeanen die gevaccineerd zijn

De aanpassing, die fel bepleit werd door de toeristische sector, gaat komende maandag om 3 uur lokale tijd (4 uur Belgische tijd) in. Dat meldt de Britse minister van Transport Grant Shapps in een tweet, waarin hij zich opgetogen toont over het feit dat de regering 'helpt om mensen uit de Verenigde Staten en Europa te herenigen met hun familie en vrienden in het Verenigd Koninkrijk'.