Engeland versoepelt inreisregels, maar niet voor Belgen

De regels voor Belgische reizigers veranderen niet, want ons land blijft op de 'amber list' staan. Wie een trip naar Londen plant en volledig gevaccineerd is, moet alleen nog een coronatest afleggen op de tweede dag na aankomst. In de andere gevallen blijven een quarantaine en een negatieve test bij aankomst verplicht. Door de brexit is het coronacertificaat (de CovidSafeBE-app) niet geldig in het Verenigd Koninkrijk.