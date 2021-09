Engelsen schrappen plannen voor coronapas

Er komt in Engeland dan toch geen verplichting om een coronapaspoort te kunnen voorleggen indien mensen een discotheek binnen willen of andere drukke evenementen willen bijwonen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat mensen vanaf eind september moesten kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn om binnen te mogen in nachtclubs. Maar dat idee is dus van de baan, na protest van heel wat leden van de regeringspartij van premier Boris Johnson.