Erdogan haalt schouders op voor Europese sancties

'Een reactie op de sancties?', klonk het verbaasd vanop het kabinet van de Turkse viceminister en hoofd voor Europese Zaken Faruk Kaymacki. 'Sancties? Die zijn wel erg soft.' Je hoort de dame in het statige witte gebouw in Ankara bijna grijnzen door de telefoon.

Turkije lijkt zich weinig aan te trekken van de Europese beslissing om strenger op te treden tegen de Turkse provocaties in de oostelijke Middellandse Zee. Ook Turks president Recep Tayyip Erdogan trok onaangedaan de schouders op - nog voor de sancties officieel waren. 'Het baart ons niet te veel zorgen.' De vraag is of zoveel Turkse zorgeloosheid niet te voorbarig is.