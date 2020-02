Erdogan kondigt top aan met Rusland, Frankrijk en Duitsland

De Turkse president wil een einde maken aan de gevechten in de Syrische provincie Idlib.

Recep Tayyip Erdogan zegt in een toespraak op de televisie dat hij telefoongesprekken heeft gehad met de Russische president Vladimir Poetin, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. 'We komen op 5 maart bijeen', klinkt het in de toespraak.

Het doel van de top is om de gevechten en de humanitaire crisis in Ildlib te beëindigen. Bij een Syrisch bombardement in de provincie kwam zaterdag een Turkse militair om het leven, nadat hij beschoten werd door een tank. Hij was de zeventiende soldaat die deze maand sneuvelde in het noordwesten van Syrië.