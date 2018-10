Europa en Azië steken middenvinger op naar Trump

51 regeringsleiders uit Europa en Azië vormen front tegen het protectionisme van president Donald Trump. Samen pleitten ze in Brussel voor vrije en open wereldhandel.

Het was vrijdag in de buurt van het Schumanplein een komen en gaan van colonnes geblindeerde wagens met vlaggetjes van China, Japan, Rusland en de sultan van Brunei. Brussel was de gaststad van de ASEM-top (Azië Europa Meeting), een tweejaarlijks overlegplatform waarvoor niet minder dan 51 leiders uit Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland present gaven.

Aan Europese kant schoven naast de leiders van de EU-landen ook de Zwitserse en Noorse premiers aan, net als hun Russische collega Dmitri Medvedev. Als forum kan dat tellen. De 51 landen zijn goed voor 55 procent van de wereldhandel, 60 procent van de bevolking en 65 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product.

Nog geen handelsoverleg EU-VS

Voor Europa was het de opgave medestanders te vinden in de strijd voor het behoud van een multilateraal handelssysteem en open handelsstromen. De Aziaten waren meer dan bereid front te vormen tegen het ‘America First’-protectionisme van de Amerikaanse president Trump.

Van de deal die EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker eind juli sloot met Trump, is nog niets terechtgekomen. Het bezoek van de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross deze week aan Brussel voorspelde weinig goeds over het verdere verloop. Ross is niet alleen op zoek naar een groot mammoetakkoord, hij wil het bij de onderhandelingen ook over landbouw hebben. Voor Europa overschrijdt hij daarmee twee rode lijnen.

Onrust over de brexit

De Amerikanen bieden niet alleen de Europese Unie maar ook de Britten overleg over een handelsdeal aan. In Londen denken de harde brexiteers dat ze door los van de Europese Unie te onderhandelen een veel voordeliger deal uit de brand kunnen slepen.

Europa is druk bezig bilaterale handelsakkoorden af te sluiten met de Aziatische landen.

De dreiging van de brexit houdt ook de Aziatische partners bezig. Europa is druk bezig bilaterale handelsakkoorden te sluiten met de Aziatische landen. Maar voor Zuid-Korea, dat al een akkoord heeft, is het VK de tweede belangrijkste Europese handelspartner. Het vertrek van de Britten en het sluiten van een nieuw handelsakkoord met Londen zal ‘veel werk en serieuze noodplannen vergen’, was te horen in de omgeving van president Moon Jae-in.

EU en Singapore tekenen akkoord

In de marge van de topontmoeting ondertekenden Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk, Juncker en de Singaporese premier Lee Hsien Loong een nieuw vrijhandelsakkoord. Singapore is de belangrijkste handelspartner van de EU in de regio én een topbestemming voor investeringen. Meer dan 10.000 Europese bedrijven zijn aanwezig in de stadstaat, die fungeert als hub voor heel Zuidoost-Azië.

Eerder deze week kreeg Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström een mandaat voor onderhandelingen over een gelijkaardig akkoord met Vietnam.