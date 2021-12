Europa faciliteert langdurige 'de facto' hechtenis migranten aan grens Wit-Rusland

De Europese Commissie maakt tijdelijk afwijkingen mogelijk op de Europese asielregels aan de grens met Wit-Rusland. Maar de Poolse pushbacks hebben de normen in de regio zo veranderd dat een terugkeer naar normale procedures moeilijk wordt.

Normaal beloopt de termijn om in Europa asiel aan te vragen hooguit zes dagen, maar in Estland, Litouwen en Polen krijgen migranten daarvoor vier weken. De hele asielprocedure wordt speciaal voor de groep migranten die door Wit-Rusland aan de Europese grenzen worden gedropt nu verlengd tot zestien weken.

Europees commissaris voor Migratie Ylva Johansson zegt dat die afwijkingen ook 'nodig zijn om de Europese grenzen te beschermen tegen de 'hybride aanvallen' van het regime in Minsk. De noodmaatregelen zijn tijdelijk - voor een periode van zes maanden - en mogelijk op grond van de EU-verdragen. Voor de goedkeuring is een gewogen meerderheid van lidstaten nodig.

Poolse pushbacks

Het terugsturen van migranten naar Wit-Rusland is de standaardpraktijk in Polen. Een nationale wet legaliseert er sinds anderhalve maand dergelijke pushbacks, hoewel die praktijk wettelijk verboden is op grond van internationale en Europese wetgeving. Journalisten worden door de Poolse autoriteiten niet toegelaten tot het grensgebied.