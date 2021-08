'Europa's laatste dictator' schroeft repressie tegen dissonante stemmen op

Een jaar na zijn omstreden herverkiezing pakt de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko 'deloyale' landgenoten almaar driester aan. Of het nu om politici, activisten, journalisten of atleten gaat. Het Westen steigert. Rusland haalt, uit geostrategische overwegingen, de banden met 'Europa's laatste dictator' aan.

9 augustus 2020. In Wit-Rusland hangt een gespannen sfeer. Voor het eerst in ruim een kwarteeuw koesteren heel wat inwoners van de oud-Sovjetstaat de hoop dat de dagen van hun autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko geteld zijn. Spijts diens pogingen om zijn meest te duchten tegenstanders uit de presidentsrace te weren geven een verslechterende levensstandaard en een lamentabel coronabeleid de 37-jarige oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja de wind in de zeilen.

Maar dat sentiment weerspiegelde zich niet in de verkiezingsuitslag. Volgens het kiesbureau haalde Loekasjenko met een monsterscore probleemloos zijn zesde mandaat op rij binnen. Al snel gewaagden heel wat Wit-Russen van verkiezingsfraude.

De essentie Een jaar na zijn omstreden herverkiezing pakt de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko tegenstanders van zijn regime almaar driester aan.

In zijn vizier lopen politici, mensenrechtenactivisten, journalisten maar ook atleten, zoals de sprintster Kristina Timanovskaja.

Het Westen maakte van Loekasjenko een internationale paria.

Daardoor is 'Europa's laatste dictator' steeds meer aangewezen op grote broer Rusland, dat zijn kans schoon ziet om aan te sturen op een verdere integratie van de twee landen.

De gespannen stemming van de dagen voor de stembusslag sloeg om in een revolutionaire sfeer. Wekenlang trokken tienduizenden mensen de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Het regime hield zich Oost-Indisch doof voor de verzuchtingen en drukte het massaprotest de kop in met een forse repressie.

Volgens de Verenigde Naties heeft de Wit-Russische politie het afgelopen jaar ruim 35.000 tegenstanders van Loekasjenko opgepakt. Meer dan 4.000 van hen zijn volgens mensenrechtenorganisaties gemarteld. Duizenden andere Wit-Russen zijn naar het buitenland gevlucht. Onder hen ook Tichanovskaja.

Sprintster

Nadat de autoriteiten in Minsk hun pijlen lange tijd vooral gericht hadden op politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten, belandden onlangs ook onafhankelijke journalisten en ngo's op hun radar. Bij raids op hun kantoren en woningen zijn meerdere mensen opgepakt.

Dat niemand veilig is voor de toorn van Loekasjenko ondervond ook de olympische atlete Kristina Timanovskaja afgelopen week. Nadat ze op Instagram kritiek geuit had op haar coaches, mocht de sprintster terstond haar koffers pakken in Tokio.

Het geval-Timanovskaja interpreteerde Loekasjenko als een aanval van westerse vijanden en als onderdeel van een hybride oorlog tegen Wit-Rusland. Valery Karbalevitsj Wit-Russische politiek analist

Het bevel om Timanovskaja naar huis te sturen kwam uit het presidentieel paleis in Minsk, meent de Wit-Russische politiek analist Valery Karbalevitsj. 'Loekasjenko is ervan overtuigd dat Wit-Rusland omringd is door vijanden. De minste kritiek maakt in zijn ogen deel uit van een westers complot. Het geval-Timanovskaja interpreteerde hij als een aanval van westerse vijanden en als onderdeel van een hybride oorlog tegen Wit-Rusland', zei hij aan het Amerikaanse persagentschap AP.

Bij haar terugkeer in haar vaderland leek de sprintster dan ook een bestraffing door het regime te wachten. Polen, dat het voorbije jaar met Oekraïne en Litouwen uitgegroeid is tot toevluchtsoord voor Wit-Russische dissidenten, sprong op de bres en bood de atlete en haar man asiel aan.

Transnationale repressie

Of de sportster in haar ballingsoord de toorn van Loekasjenko kan ontlopen, is koffiedik kijken. Die bewees de afgelopen maanden niet terug te schrikken voor 'transnationale repressie' om 'deloyale' landgenoten tot de orde te roepen.

35.000 tegenstanders loekasjenko Volgens de Verenigde Naties heeft de Wit-Russische politie het afgelopen jaar ruim 35.000 tegenstanders van Loekasjenko opgepakt.

Eind mei liet hij, onder het voorwendsel van een bommelding, een Ryanair-vlucht vanuit Athene met bestemming Vilnius naar Minsk afleiden. Een springtuig bleek zich niet aan boord van het toestel te bevinden. De politie plukte wel Roman Protasevitsj, een kritische journalist, van boord. Die zit sindsdien in huisarrest.

Afgelopen week rees ook de vraag of het Wit-Russische regime een rol gespeeld heeft in het overlijden van Vitali Sjisjov. De activist, die in ballingschap in Oekraïne woonde, keerde maandag na een rondje joggen niet naar huis terug. Een dag later werd hij gevonden, opgehangen in een park vlakbij zijn woning. De Oekraïense politie sluit 'moord vermomd als zelfmoord' niet uit.

Rusland

Met zijn almaar driestere repressie heeft Loekasjenko de bruggen met het Westen helemaal verbrand. Jarenlang had de potentaat tussen het Westen en Rusland geschipperd. Beiden poogden ze Wit-Rusland te vriend te houden vanwege de strategische ligging op de kwetsbare noordoostelijke flank van de NAVO.

Maar sinds Europa, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk Loekasjenko's demarches met sancties bestraften, is Wit-Rusland steeds meer op grote broer Rusland aangewezen om het hoofd boven water te houden.

Poetin ziet zijn kans schoon om Loekasjenko alsnog te verleiden tot een samensmelting van Rusland en Wit-Rusland in een eenheidsstaat.

Hoewel Vladimir Poetin Loekasjenko voor geen haar vertrouwt, haalde hij de banden de voorbije maanden aan. De Russische leider poogt zijn Wit-Russische evenknie al jaren te verleiden op te gaan in een eenheidsstaat om de handen vrij te hebben om Russische troepen te plaatsen op militaire bases bij de noordoostflank van de NAVO.