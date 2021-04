Europese Unie werkt aan behoedzame dooi met Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan (midden) ontving dinsdag Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in zijn paleis in Ankara.

De Europese toppers Ursula von der Leyen en Charles Michel gingen dinsdag op bezoek bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Na woelige jaren met hevige discussies werken de twee bondgenoten tegen wil en dank aan een dooi in de relaties.

In het witte paleis van Erdogan, een complex van meer dan duizend kamers, werd dinsdag de toekomst van de relaties tussen de Europese Unie en Turkije besproken.

‘We zijn naar Turkije gekomen om onze relatie een nieuw momentum te geven’, zei Commissievoorzitster von der Leyen na afloop tijdens een persconferentie. ‘We mikken op een eerlijk partnerschap. We versterken wat ons dichter bij elkaar brengt maar zijn ook duidelijk over wat ons verdeelt.’

De essentie Na een periode van hevige spanningen moet een bezoek van Ursula von der Leyen en Charles Michel aan Recep Tayyip Erdogan weer een behoedzame dooi inluiden van de Europees-Turkse relaties.

De EU hoopt de Turkse president met onder meer de wortel van een nieuwe douane-unie tot meer respect voor de mensenrechten te bewegen.

Maar Erdogan heeft volgens veel waarnemers met de 4 miljoen Syrische vluchtelingen op zijn grondgebied een krachtiger wapen om de Europeanen onder druk te zetten.

Von der Leyen wil onder meer werken aan de modernisering van de douane-unie. Ook wil ze Turkije verder financieel ondersteunen in de migratie- en vluchtelingendeal die al vijf jaar oud is. Concrete bedragen werden niet op tafel gelegd.

De Commissievoorzitster had ook kritiek op het Turkije van Erdogan. ‘Fundamentele rechten en de rechtstaat moeten een integraal deel zijn van onze relatie’, klonk het. Ze toonde zich bezorgd over de Turkse terugtrekking uit de Istanboel-conventie. ‘Dat verdrag beschermt vrouwen en kinderen tegen geweld. Dit is het overduidelijk het verkeerde signaal.’

Een niet onbelangrijk detail: de persconferentie vond niet plaats in het paleis van Erdogan. Von der Leyen en Michel moesten terug de auto in naar de Europese delegatie in Ankara, waar ze in een zaaltje de pers te woord konden staan. Erdogan was er niet bij. De situatie is veelzeggend voor de twee bondgenoten tegen wil en dank.

Watertanden

Het is uiterst zeldzaam dat een Commissievoorzitter en een voorzitter van de Europese Raad samen op de koffie gaan bij een staatshoofd. Met het bezoek willen von der Leyen en Michel duidelijk een ‘positieve agenda’ volgen. Als Turkije zich gedraagt, krijgt het economische voordelen. Omgekeerd: bij een slecht gedrag van Erdogan komen de sancties weer op tafel. Een wortel- en stokbenadering.

Vooral meer economische voordelen - in de vorm van een modernisering van de douane-unie - moeten de Turken doen watertanden. De huidige douane-unie is 25 jaar oud. Een nieuwe en ‘geüpdatete’ variant zou behalve industriële goederen ook landbouwproducten, diensten en publieke aanbestedingen moeten omvatten.

Zover zijn we nog niet. Door de Turkse provocaties in de Middellandse Zee duwden Cyprus en Griekenland traditioneel het rempedaal hard in. Vandaag houdt Turkije zich relatief rustig en verwacht dus vooruitgang. Maar, zo gaat de Europese redenering, niet zonder vooruitgang op het vlak van de mensenrechten, de rechtstaat en de vrijheden.

Eeuwige verloofden

Men zou het vergeten, maar ooit stond een huwelijk in de sterren geschreven. Al sinds 1999 is Turkije een kandidaat-lidstaat. Vandaag is dat voor niemand nog een optie. De relatie strompelde de voorbije jaren van crisis naar crisis. De Turkse regering legde de vrijheden steeds meer aan banden, stuurde schepen naar de internationaal erkende wateren van Cyprus en deinst er niet voor terug de Syrische vluchtelingen op haar grondgebied als pasmunt in te zetten.

Ondertussen worden in Turkije de duimschroeven steeds meer aangehaald. Internationale vrouwenrechten verdwijnen in de vuilnisbak, kritische stemmen vliegen de gevangenis in en de kans is reëel dat de Koerdische partij straks wordt ontbonden.

Mislukt huwelijk of niet, de twee eeuwige verloofden zijn tot elkaar veroordeeld.

Maar mislukt huwelijk of niet, de twee eeuwige verloofden zijn tot elkaar veroordeeld. Turkije is voor de EU de op vier na grootste handelspartner. Omgekeerd is de EU veruit de belangrijkste handelspartner van Turkije en de belangrijkste bron van investeringen. Er wonen meer dan 5,5 miljoen Turkse burgers in Europa. En niet te vergeten: Turkije is met zijn veiligheid en defensie verankerd in de NAVO. Turkije is van strategisch belang voor Europa, voor de terrorismebestrijding en het beheersen van migratiestromen tot defensie en mobiliteit.

Migratiedeal

Toch blijft de vraag of de Europese wortel- en stokaanpak kan werken. Turkije heeft de belangrijkste kaart in handen: de bijna 4 miljoen Syriërs op zijn grondgebied. Europa is er als de dood voor dat Turkije opnieuw de grens met Griekenland openzet. Dat deed het eind februari 2020 al om een vernieuwde migratiedeal af te dwingen. De ‘stok’ die Europa mee wil slaan wordt met andere woorden bijzonder kort.

Mensenrechtenorganisaties zoals Human Right Watch zien dat met lede ogen aan. Zij vinden dat de EU zich veel te slap opstelt, zeker nu ze de ‘meest dramatische ontmanteling van de democratische rechten in de 18 jaar dat Erdogan aan de macht is’ zien.

Raadsvoorzitter Michel keek vooruit naar de top in juni. Daar willen de Europese leiders de bilaterale relaties met Ankara opnieuw tegen het licht houden. Ongetwijfeld met nieuw gesnuffel tussen twee partners die niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen.