Europese waakhond lanceert versnelde procedure voor Chinees vaccin

Bij een rolling review bestudeert het EMA onderzoeksresultaten zodra de producent ze ter beschikking kan stellen. Zo krijgen de experts sneller zicht op een nieuw vaccin of medicijn. De procedure loopt tot het agentschap meent dat voldoende informatie is vergaard en de producent een formele aanvraag tot markttoelating kan indienen.

Het vaccin van Sinovac is het vierde dat via een rolling review wordt bekeken. Ook de vaccins van Novavax en CureVac en het Russische Spoetnik V zitten in die procedure.