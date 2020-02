Ex-president van Egypte Hosni Moebarak overleden...

De oud-president van Egypte is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden.

Moebarak was president van 1981 tot 2011. Na een loopbaan bij de Egyptische luchtmacht werd Moebarak in 1975 benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen Sadat in 1981 vermoord werd, volgde Moebarak hem op als president. Tijdens de Arabische Lente moest Moebarak opstappen.