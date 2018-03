Ex-strateeg Trump: 'Antisysteempartijen veroveren wereld'

Steve Bannon, de oud-strateeg van Donald Trump, trekt door Europa op zoek naar steun voor een wereldwijde antisysteembeweging. 'We hebben de geschiedenis aan onze kant', stelde hij op het congres van het Franse Front National.

De Franse extreemrechtse partij Front National (FN) blaast zaterdag en zondag in Rijsel verzamelen voor een congres. Dat moet de partij een nieuw elan geven na de nederlaag van Marine Le Pen bij de presidentsverkiezingen van 2017.

De kopvrouw van het FN haalde zaterdag alles uit de kast om het enthousiasme onder haar partijgenoten aan te wakkeren. Ze pakte uit met een verrassingsgast: Steve Bannon.

Toer in Europa

De voormalige ultranationalistische hoofdstrateeg van Amerikaans president Donald Trump toert momenteel door Europa. Hij is op zoek naar bondgenoten voor een wereldwijde populistische en antisysteembeweging.

Jullie maken deel uit van een beweging die groter is dan Italië, groter dan Polen, groter dan Hongarije, groter dan dit allemaal. Steve Bannon Ex-strateeg Donald Trump

Enkele dagen geleden had hij in Zwitserland bijvoorbeeld een ontmoeting met Alice Weidel, de fractieleidster van de rechts-populistische Alternative für Deutschland in het Duitse parlement.

En vorig weekend volgde hij in Italië het verloop van de parlementsverkiezingen. Tevreden stelde hij vast dat populistische, antisysteempartijen als de Vijfsterrenbeweging, de Lega en de Fratelli d'Italia meer dan de helft van de kiezers wisten te verleiden.

Aan de leiband

Tijdens zijn optreden voor de FN-leden toonde Bannon zich zelfzeker. 'Wij hebben de geschiedenis aan onze kant. Die gaat ons van overwinning naar overwinning leiden', klonk het.

De ex-adviseur van Trump verwees naar successen in Europa. 'Ik ben in Europa als een waarnemer en om te leren. En dit heb ik geleerd: jullie maken deel uit van een beweging die groter is dan Italië, groter dan Polen, groter dan Hongarije, groter dan dit allemaal.'

Die beweging keert zich volgens Bannon tegen 'het establishment, de banken en de media die aan de leiband van de regeringen lopen'. 'Het gaat niet om een strijd van links tegen rechts.'

In ongenade

De 64-jarige oud-bankier hielp Trump mee aan de overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Maar in de zomer van vorig jaar viel hij in ongenade bij de Republikein en vloog hij buiten.

In januari dit jaar werd hij ook ontslagen als voorzitter van Breitbart, de nieuwssite die hij sinds 2012 uitgebouwd had tot een platform van de alt-right-beweging. De reden: de publicatie van 'Fire and Fury', het veelbesproken boek van Michael Wolff.