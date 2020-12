Executie VUB-docent dichterbij na overplaatsing

De Zweeds-Iraanse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali is overgebracht naar een andere gevangenis in Iran, wat erop kan wijzen dat zijn executie een kwestie van tijd is.

De Iraanse autoriteiten voeren de druk voor een mogelijke executie verder op. Dinsdag zou Djalali zijn overgeplaatst naar de gevangenis van Karaj, nabij Teheran. 'Vaak wordt dat beschouwd als de laatste stap voor een executie', zegt Gerlant Van Berlaer, een vriend en collega-spoedarts van Djalali.

Djalali’s vrouw Vida Mehrannia nam dinsdag contact op met zijn advocate, die zei dat Iran voor het eerst had toegegeven Djalali te gebruiken om de diplomaat Assadollah Asadi vrij te krijgen. Die staat in Antwerpen terecht voor het beramen van een terroristische aanslag. In 2018 zou hij met drie andere Iraniërs een bomaanslag gepland hebben op een bijeenkomst van het Iraanse verzet in de buurt van Parijs.

Iran moet uit alle hoeken van de wereld te horen krijgen dat de executie onaanvaardbaar is. Caroline Pauwels Rector VUB

De Iraanse autoriteiten lieten Djalali's advocate verstaan dat de situatie verergert omdat 'België moeilijk doet over Asadi', zegt Van Berlaer. Dat voedt de theorie dat Iran Djalali's gevangenschap beschouwt als deel van een ruildeal.