Exotische virusvarianten maken vaccins niet nutteloos

Herbesmettingen met het coronavirus in de Braziliaanse stad Manaus en in Zuid-Afrika doen vrezen voor varianten die onze antistoffen weten omzeilen. Dat maakt de ontwikkelde vaccins evenwel niet nutteloos, zeggen experts.

De Braziliaanse miljoenenstad Manaus, aan de zoom van het Amazonegebied, dacht het ergste achter de rug te hebben. De eerste golf van de coronapandemie overspoelde de stad in die mate dat een studie gepubliceerd in Science na de zomer tot de conclusie kwam dat 76 procent van de bevolking al geïnfecteerd was geraakt met het coronavirus. De grootteorde van groepsimmuniteit, las de conclusie.

Maar Manaus zit sinds begin dit jaar opnieuw in de problemen. Tegen 15 januari lagen de ziekenhuizen zo vol dat politie mensen die zich aanmeldden met symptomen terug naar huis moesten sturen. De zuurstof raakte op en een nieuwe voorraad moest worden ingevlogen, wat zeker 50 mensenlevens kostte.

76% Een studie gepubliceerd in Science schatte de infectieratio in Manaus op 76 procent, wat zou moeten volstaan voor groepsimmuniteit.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de nieuwe golf in Manaus heeft aangevuurd. Mogelijk was de schatting van 76 procent infectieratio uit de Science-studie overdreven. Door de berichten over mogelijke groepsimmuniteit namen mensen ook niet langer de afstandsregels in acht. Maar er zijn ook indicaties dat een variant, die ondertussen wordt aangetroffen in 42 procent van de stalen uit Manaus, mede verantwoordelijk is voor het debacle.

Escape

Die variant zou niet alleen besmettelijker zijn, maar ook een zekere mate van 'immune escape' vertonen. In mensentaal: hij kan mensen die de ziekte al eens hebben doorgemaakt herbesmetten. Van de Zuid-Afrikaanse variant, die ook in ons land is aangetroffen, zijn er ondertussen eveneens aanwijzingen dat hij mensen opnieuw kan infecteren.

Schermvullende weergave Het woon-zorgcentrum Lacourt in Oostende kampt met een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. ©BELGA

Wat de ook bij ons hevig circulerende Britse variant en de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant delen, zijn enkele mutaties op de receptoren - de stekels van het coronavirus. Die veroorzaken waarschijnlijk de extra besmettelijkheid, omdat ze zich beter kunnen binden aan onze cellen. Maar de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant onderscheiden zich nog van de Britse doordat die mutaties hun uiterlijk dermate veranderen dat ze niet altijd worden herkend als hetzelfde virus. De hamvraag is dan of de vaccins, die zich allemaal richten op dat stekelige uiterlijk, in één klap nutteloos worden tegen die herbesmettende varianten.

De herbesmettingen die zijn waargenomen, kwamen voorlopig enkel voor bij mensen met natuurlijk immuniteit. Piet Maes Viroloog Rega Instituut

Zo'n vaart hoeft het niet te lopen, sussen experts. 'De herbesmettingen die al zijn waargenomen, kwamen voorlopig enkel voor bij mensen met natuurlijk immuniteit, die de ziekte dus al eens hadden doorgemaakt', zegt viroloog Piet Maes van het Rega Instituut. 'Het is nog geen zekerheid, maar de hoop is dat de vaccins een bredere bescherming bieden dan enkel de antistoffen.'

T-Cellen

Ons immuunsysteem werkt eigenlijk met een dubbele afweergordel. Je hebt de antistoffen, die een virus dat ze kennen snel identificeren en neutraliseren. Maar ons lichaam beschikt ook over een soort veiligheidsnet in de vorm van T-cellen. Die ruimen in principe op wat de antilichamen in eerste instantie missen. De hoop - en verwachting - is dat de vaccins onze immuniteit genoeg boosten om ook op die tweede afweergordel een beroep te doen.

Cocktail

Het gevaar van de exotische mutanten lijkt dus niet zozeer dat ze onze vaccins nutteloos dreigen te maken, maar wel dat de effectiviteit aangetast wordt omdat de eerste afweerlijn minder goed werkt. Gelukkig is de buitengewoon hoge effectiviteit van de vaccins die we nu kennen - voor Pfizer en Moderna ligt die op 95 procent - een aardige buffer.

6 weken Vaccinproducenten maken zich sterk dat indien nodig vaccins in zes weken tijd aangepast kunnen worden.

Als een van de varianten die de 'immune escape' tonen dominant wordt in de wereld en inderdaad de effectiviteit aantast - wat nog bewezen moet worden - dan is het aangewezen om het vaccin licht aan te passen. De technologische platformen die worden gebruikt, maken dat razendsnel mogelijk. Producenten maken zich sterk dat ze indien nodig in zes weken tijd een aangepaste versie marktklaar kunnen hebben.