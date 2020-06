Fawlty Towers toch weer op streamingdienst BBC

'The Germans', de bekende aflevering van de reeks Fawlty Towers, is binnenkort opnieuw beschikbaar op de streamingdienst van de BBC. De zender kleeft een waarschuwingsbericht aan de eerder geschrapte aflevering.

De Britse openbare omroep zal 'The Germans' van Fawlty Tower opnieuw online plaatsen op zijn streamingdienst UKTV. De BBC zal daarbij de waarschuwing ' offensive content and language ' (beledigende inhoud en taal) tonen, meldt de omroep.

De aflevering 'The Germans' is wereldwijd bekend dankzij de oneliner 'don't mention the war', terwijl hotelbaas Basil (John Cleese) zelf continu de fout ingaat en de Duitse gasten beledigt.

Ook andere series kwamen onder vuur te liggen door de vernieuwde aandacht voor racisme. Zo werd de satirische reeks 'Little Britain' weggehaald van iPlayer en Netflix 'omdat de tijden veranderd zijn'. Blanke comedians David Walliams en Matt Lucas vertolken in de reeks onder meer personages van vreemde origine en lachen ook met travestieten. In de VS werd 'Cops' dan weer van het scherm gehaald omdat die reeks politiegeweld zou verheerlijken.