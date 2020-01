Finse premier pleit voor vierdagenwerkweek van zes uur per dag

Premier Sanna Marin, met haar 34 jaar de jongste premier ter wereld, pleit ervoor de werkweek in Finland in te korten tot vier dagen van zes uur. Op die manier kunnen werknemers meer tijd doorbrengen met hun familie en aan hobby's besteden. De Finse regering wil laten testen of zo'n systeem kan werken.

Momenteel geldt in Finland nog de vijfdagenwerkweek van acht uur per dag. Buurland Zweden lanceerde enkele jaren geleden een experiment waarbij de werkdag werd ingekort tot zes uur. Daaruit bleek dat de productiviteit verbeterde. Werknemers én klanten waren ook beduidend tevredener.

Meer tijd voor geliefden

Marin, die nog maar een maand eerste minister van Finland is, pleit er nu voor ook in haar land flexibele uurroosters in te voeren waarbij standaard minder gewerkt wordt. 'Ik geloof dat mensen het verdienen meer tijd te spenderen met hun familie, hun geliefden, hobby's en andere aspecten van het leven, zoals cultuur. Dat kan de volgende stap in ons arbeidsleven zijn', zei Marin, die al langer voorstander van een kortere werkweek is.