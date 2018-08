‘Focus op groeilanden met lagere kwetsbaarheid dan Turkije'

De Turkse lira boekte donderdag opnieuw herstel. Toch is dit geen goed moment om in te stappen in Turkse aandelen of obligaties, zeggen strategen. ‘Groeilanden die minder kwetsbaar zijn, zijn wel interessant.’

De Turkse lira tekende donderdag voor de derde dag op rij herstel op. De munt trok 3,6 procent aan tot 6,55 lira per euro. Ten opzichte van het diepterecord van 7,87 lira per euro staat de munt 20 procent hoger.

Investeerders verwelkomen de maatregelen van de Turkse centrale bank. Die verhoogde de liquiditeit in het bankensysteem en maakte het moeilijker om te speculeren op een koersdaling van de munt. Woensdag kende Qatar ook een investering van 15 miljard dollar toe aan Turkije.

En donderdag was het de beurt aan minister van Financiën Berat Albayrak om de lira hoger te praten. Tijdens een conferencecall met 3.000 investeerders hamerde hij op begrotingsdiscipline en de nood aan monetaire verstrakking. ‘Het Turkse bankensysteem is sterk, maar indien nodig staan we paraat om de banken van overheidssteun te voorzien. Turkije zal sterker uit deze crisis komen’, zei hij.

'Wees voorzichtig'

Ondanks het herstel staat de lira 30 procent lager tegenover de euro sinds begin dit jaar.

De verkoopgolf heeft ze een aantrekkelijke waardering gegeven, maar we denken dat de economische toestand op korte termijn zal verslechteren en dat de geopolitieke spanningen niet wegtrekken. Yerlan Syzdykov Groeimarktenspecialist Amundi

Vermogensbeheerders vinden het geen goed plan om nu in Turkse aandelen en obligaties te stappen. ‘We zijn voorzichtig over Turkse activa. De verkoopgolf heeft ze een aantrekkelijke waardering gegeven, maar we denken dat de economische toestand op korte termijn zal verslechteren en dat de geopolitieke spanningen niet wegtrekken’, zegt Yerlan Syzdykov, groeimarktenspecialist bij Amundi.

Turkije leeft boven zijn stand. De consumptie- en investeringsuitgaven van de gezinnen, bedrijven en overheid liggen 6 procent hoger dan het inkomen. Daarom is het land afhankelijk van buitenlandse financiering.

Bovendien heeft Turkije weinig valutareserves. Het kan met de reserves slechts zes maanden import financieren. Volgens Amundi is Turkije het kwetsbaarst als investeerders het land de rug toekeren.

Economie oververhit

Daarnaast is de economie oververhit. De economische groei bedroeg vorig jaar 7,4 procent terwijl de potentiële groei (waarbij inflatie onder controle blijft) volgens Amundi op 3,5 tot 4 procent uitkomt. Het gevolg is een torenhoge inflatie van 16 procent. ‘Om de inflatie onder controle te krijgen is een rentesprong tot 25 procent nodig. Momenteel staat de rente op 17,75 procent. Helaas heeft de Turkse president Erdogan de centrale bank in zijn greep en is hij fel gekant tegen renteverhogingen’, zegt Irina Topa-Serry, strateeg bij AXA IM.

Het grootste risico is politiek. Turkije huisvest 4 miljoen vluchtelingen. De Turkse problemen kunnen de Europese migratiecrisis aanwakkeren. didier borowsky strateeg amundi

Weinig beheerders zien de Turkse crisis overslaan naar andere regio’s. ‘Europese banken zijn wel blootgesteld aan Turkije, maar dat risico is klein’, aldus Didier Borowsky, strateeg bij Amundi. ‘Turkse banken zijn 83 miljard dollar verschuldigd aan Spaanse banken, 38 miljard aan Franse en 17 miljard aan Italiaanse banken. Dat zijn significante bedragen, maar ze maken niet meer dan 15 procent van het eigen vermogen van de banken uit.’

Een groter risico is politiek. ‘De Turkse problemen kunnen de Europese migratiecrisis opnieuw aanwakkeren. Turkije huisvest 4 miljoen vluchtelingen. Het is daarmee het land met het grootste aantal vluchtelingen ter wereld.’

Afwachten

Syzdykov vindt andere groeilanden interessant maar raadt aan af te wachten. ‘We verkiezen in te stappen na de Amerikaanse Congresverkiezingen in november. We verwachten dat de handelsspanningen dan afnemen. Het is belangrijk groeimarkten te selecteren met sterke fundamenten en een lage kwetsbaarheidsindex.’

‘In Rusland zien we opportuniteiten. We denken niet dat de sancties de economie zullen doen ontsporen. De economie profiteert van een stimulerend economisch beleid en een overschot op de lopende rekening door hoge olieprijzen.’