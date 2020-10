Frankrijk voert strijd tegen islamterreur op

Na de onthoofding van een geschiedenisleerkracht door een radicale moslim is de Franse politie tachtig onderzoeken begonnen tegen 'tientallen personen' uit het islamitische milieu.

De operaties zijn niet gericht tegen personen die 'noodzakelijkerwijs verband houden met het onderzoek' naar de moord op Samuel Paty, maar zijn bedoeld om 'een boodschap over te brengen: geen minuut uitstel voor de vijanden van de Republiek', zei Darmanin op Europe 1.

Paty, een leerkracht geschiedenis, werd vrijdag onthoofd door een achtienjarige Tsjetsjeen nadat hij een Mohammed-cartoon had getoond in de klas. De dader werd door de politie doodgeschoten. Volgens Darmanin hebben de vader van een leerlingen uit de school van Paty en een radicale activist, Abdelhakim Sefrioui 'een fatwa afgekondigd' tegen de leerkracht. De twee mannen zitten in voorhechtenis.