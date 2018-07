Frankrijk wereldkampioen na winst in finale tegen Kroatië

In de finale van het WK Voetbal in Rusland heeft Frankrijk Kroatië geklopt met 4-2. Frankrijk wordt zo voor de tweede keer wereldkampioen.

Voor de tweede keer hebben de voetballers van Frankrijk de wereldtitel gewonnen. Ze versloegen in een aantrekkelijke finale Kroatië (4-2), dat strijdend ten onder ging in Moskou.

De verliezend finalist van het laatste EK won met een betrouwbare defensie en razendsnelle spitsen zes van de zeven duels. De laatste groepswedstrijd tegen de Denen eindigde onbeslist (0-0).

De dapper strijdende Kroaten mogen ook terugkijken op een geslaagd WK. De nationale ploeg van een land met ruim 4 miljoen inwoners toonde ook weer veerkracht tegen de Fransen, net als in de gewonnen achtste finale, kwartfinale en halve eindstrijd na verlenging. Het bleek niet voldoende voor de hoofdprijs.

Veerkracht

Antoine Griezmann vestigde alle aandacht op zich in een volgepakt stadion Loezjniki. De Franse aanvaller van Atlético Madrid nam in de achttiende minuut de vrije trap die Mario Mandzukic verkeerd op zijn hoofd kreeg. De Kroaat passeerde als eerste speler ooit in een WK-finale zijn eigen doelman (0-1). Diezelfde Mandzukic was woensdag nog de gevierde toen hij in de verlenging van de halve finale tegen Engeland voor de winnende treffer tekende (2-1).

Veelzeggend voor de veerkracht van het elftal van bondscoach Zlatko Dalić was dat Ivan Perisic in de 28e minuut fraai gelijkmaakte. Toch ging Kroatië met een achterstand rusten. Griezmann nam een hoekschop die Perisic op een hand kreeg. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana zag dat niet meteen, maar op advies van de videoscheidsrechter bekeek hij het moment nog even op televisie. Pitana koos alsnog voor een strafschop, die Griezmann benutte.

Gelijkmaker

Kroatië ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, met een risico op een Franse counter. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps verstond het hele WK al de kunst om via een gesloten defensie zijn snelle aanvallers te bereiken. In de 59e minuut was het ook weer zo ver en opnieuw was Griezmann betrokken bij die treffer. Hij legde de bal af op Paul Pogba, die mooi raak schoot.