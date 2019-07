G7 eist strenge omkadering van cryptomunt libra

Digitale munten zoals de libra moeten worden onderworpen aan strenge regulering om een financiële crisis te vermijden. Dat stellen de ministers van Financiën van de G7 op een informele top.

Tijdens de top van de ministers van Financiën en de centraal bankiers van de belangrijkste zeven industrielanden (het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, de VS, Canada en de EU), verenigd in de G7, zijn de plannen van Facebook om een cryptomunt te lanceren zwaar onder vuur genomen.

‘De G7 verzet zich tegen het idee dat bedrijven dezelfde voorrechten krijgen als staten om betalingsmiddelen te creëren zonder dat ze onderworpen worden aan de controle en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan’, vatte de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, die de top in Chantilly voorzat, het standpunt samen.

Volgens een mededeling van de G7 schept een munt als de libra niet alleen serieuze problemen voor de monetaire controle, maar houdt ze ook systeemrisico’s in. De G7 vreest vooral dat richtlijnen over witwassen, de financiering van terrorisme, de bescherming van de privacy en eerlijke concurrentie in het gedrang komen.

Sinds Facebook zijn plannen om een cryptomunt te lanceren ontvouwde, is het verzet toegenomen. Het Amerikaanse Congres neemt het project streng onder de loep. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde dat een strikte omkadering zich opdringt.

De libra is een project van 28 bedrijven, waaronder Facebook. Het hoofdkwartier is gevestigd in Genève en er lopen gesprekken met de Zwitserse autoriteiten over een regelgevend kader. Maar dat volstaat niet voor de G7.

Techbedrijven

De groep van industrielanden bereikte ook een principeakkoord over de belasting voor grote techbedrijven zoals Google, Amazon, Facebook of Apple zonder dat die bedrijven fysiek aanwezig zijn in een land. Een minimumbelasting moet een ‘race to the bottom’ voorkomen tussen landen die digitale multinationals willen aantrekken.

De G7 broedt op de invoering van een belasting zoals het ‘GILTI’regime in de VS. GILTI staat voor Global Intangible Low-Taxed Income. Via de belasting van overzeese inkomsten hopen de VS te vermijden dat bedrijven de Amerikaanse fiscus ontlopen.